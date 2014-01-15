  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ دی ۱۳۹۲، ۲۱:۳۸

در گفتگو با مهر:

مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش خبر دستگیری خود را تکذیب کرد

مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش خبر دستگیری خود را تکذیب کرد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش خبر بازداشت و دستگیری خود در مرز ترکیه را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبر دستگیری علیرضا عامری مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش در مرز ترکیه در رسانه ها، عامری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب این خبر، عنوان کرد: بنده علیه آن سایت و خبرگزاری که این خبر را منتشر کرد، در دادگاه شکایت می کنم.

وی ادامه داد: بنده هیچ مشکلی ندارم و تمامی این شایعات کذب محض و بی پایه و اساس است و متاسفانه برخی رسانه ها با غرض ورزی چنین اخبار بی پایه و اساسی را منتشر می کنند و انتظار دارند که با یک عذرخواهی ساده، چنین موضوعی که به حیثیت افراد مرتبط است، فراموش شود.

به گزارش مهر، امروز خبری به نقل از یک سایت خبری مبنی بر بازداشت علیرضا عامری مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش در مرز ترکیه در سایت های خبری مختلف کشور منتشر شده بود.

 

 

کد مطلب 2215589

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها