مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش خبر دستگیری خود را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار خبر دستگیری علیرضا عامری مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش در مرز ترکیه در رسانه ها، عامری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب این خبر، عنوان کرد: بنده علیه آن سایت و خبرگزاری که این خبر را منتشر کرد، در دادگاه شکایت می کنم.

وی ادامه داد: بنده هیچ مشکلی ندارم و تمامی این شایعات کذب محض و بی پایه و اساس است و متاسفانه برخی رسانه ها با غرض ورزی چنین اخبار بی پایه و اساسی را منتشر می کنند و انتظار دارند که با یک عذرخواهی ساده، چنین موضوعی که به حیثیت افراد مرتبط است، فراموش شود.

به گزارش مهر، امروز خبری به نقل از یک سایت خبری مبنی بر بازداشت علیرضا عامری مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش در مرز ترکیه در سایت های خبری مختلف کشور منتشر شده بود.