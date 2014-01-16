فراخوان جذب دانشگاه آزاد آغاز شد/ اولویت با دارندگان مدرک دکتری 

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند جذب هیأت علمی در دانشگاه آزاد از طریق سامانه jazb.iau.ir آغاز شده و تا 25 اسفندماه ادامه دارد.

ظرفیت این دوره 2281 به ترتيب در گروه هاي آموزشي علوم انساني 878 نفر، هنر 200 نفر، دروس عمومي 111 نفر، علوم پايه 69 نفر، فني مهندسي 894 نفر، كشاورزي و دامپزشكي 27 نفر و پزشكي 102 نفر اعلام شده است.

دارا بودن مدرک دکتری تخصصی برای افرادی که به عنوان عضو هیات علمی جذب می شوند را ضروری اعلام شده و متقاضیان بورس نیز باید دانشجوی دکتری بوده و حتی الامکان آزمون جامع خود را گذرانده باشند.

در جذب دانشگاه آزاد اولویت با دارندگان مدرک دکتری و اولویت بورس با دانشجویان ترمهای آخر دوره دکتری است.