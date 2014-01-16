طرح جامع ایمنی در محور ترانزیت اصفهان - شیراز در حال اجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده استان اصفهان را از لحاظ حمل و نقل بار در رتبه اول و در حمل و نقل مسافر رتبه دوم ذکر کرد و گفت: علاوه بر مرکزیت استان اصفهان، 8 هزار واحد صنعتی در این استان فعالیت می‌کنند که همین امر باعث فشار قابل ملاحظه‌ای در شبکه راه های استان شده و فراهم کردن بستر ایمن‌سازی را برای متولیان جاده‌ای دشوار کرده است.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر تلفات و تصادفات جاده‌ای در استان اصفهان اظهار داشت: در طول 6 سال گذشته با اقدامات موثر این اداره کل و همکاری کلیه نیروهای امداد جاده‌ای با نصب علائم و حذف نقاط پرحادثه درصد تلفات جاده‌ای در استان اصفهان از رقم بالاییک هزار به کمتر از 500 کاهش پیدا کرده است که برای رسیدن به استاندارد جهانی نیاز به تلاش بیشتر است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان علت اصلی تصادفات در استان اصفهان را ناشی از خواب‌آلودگی، خستگی و واژگونی عنوان کرد و ادامه داد: طبق آمار 52 درصد از این حوادث به دلیل واژگونی و خواب‌آلودگی است.

وی از تهیه طرح جامع ایمنی برای 6 محور استان اصفهان خبر داد و افزود: این طرح در دو محور پرترافیک و ترانزیتی استان، محور شیراز از پل راهداران تا بهارستان و پلیس راه مبارکه تا شهرضا در حال اجرا است که براساس این طرح تمامی ضعف های مربوط به جاده ایمن سازی و اصلاح می شود.

