شناور بودن حقوق دولتی امکان برنامه ریزی را از معدن داران سلب کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه در کشور ما هیچ صنعتی به اندازه معدن ظرفیت جایگزینی با صنعت نفت را ندارد، افزود: ذخایر غنی فلزی و غیرفلزی و انرژی، دسترسی به آبهای آزاد، نیروی کار فراوان و رشد تقاضای داخلی و بین المللی از مزیت های سرمایه گذاری در معادن کشور است اما متاسفانه آنطور که باید تاکنون به این بخش توجه نشده است.

وی ادامه داد: علاوه بر نبود برنامه ریزی درست برای استفاده از معادن، تصمیمات اشتباه و غیر کارشناسی هم منجر به لطمه های سخت در بخش صادرات مواد معدنی مانند از دست دادن بازارهای صادراتی و جایگزینی کشورهای دیگر به جای ایران می شود.

وی افزایش عوارض صادراتی و حقوق دولتی را از جمله این موارد است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان عنوان کرد: فعالان بخش معدن به دلیل شناور بودن حقوق دولتی، نمی توانند برنامه ریزی بلند مدت داشته باشند که البته این موضوع بر خلاف سیاست های واگذاری معدن است و تاثیر منفی بر فعالیت های تولیدکنندگان دارد.

سهل آبادی در خصوص سایر مشکلات معدن داران اضافه کرد: بانک ها پروانه بهره برداری معدن را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات نمی پذیرند در حالی که قانون در این مورد حرف دیگری می زند.

وی افزود: امیدواریم دولت مطابق وعده های خود، در زمینه معدن هم طبق نظر کارشناسان و صاحبنظران عمل کند.

