نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی در قزوین برگزار می شود

علي وحدتي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برپایی نمایشگاههای تخصصی زمینه دستیابی همه گروهها با آخرین دستاواردهای هر حوزه را فراهم می کند و تلاش می کنیم با برپایی نمایشگاههای متنوع به نیاز همه گروهها پاسخ دهیم.

وی افزود: تنوع نمایشگاهی توانسته رضایت اکثر مردم استان را در طول سال فراهم کند و در این راستا انگیزه دست اندرکاران را نیز بالا برده است.

وحدتی نصریح کرد: نمایشگاه لوازم خانگی با هدف ارتباط مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده، آشنایی مردم با آخرین تولیدات، ایجاد فضاهای رقابتی به منظور افزایش تنوع انتخاب و دسترسی بهتر به کالاهای مورد نیاز‌ در قزوین برگزار می شود.

وی افزود: هفتمين نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری از اول لغایت پنجم بهمن ماه در فضايي به مساحت سه هزار و 600 مترمربع با حضور بيش از 50 مشاركت كننده برگزار می شود.

وحدتی با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین برگزار خواهد شد تصریح کرد: در این نمایشگاه تولیدکنندگان و نمایندگیهای لوازم خانگی، صوتی و تصویری از استان های قزوين، تهران، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان تولیدات و محصولات خود را در معرض دید عموم مردم قرار خواهند داد.



این مسئول بیان کرد: از جمله شرکت ها و نمايندگي هاي معتبر و مطرح مشارکت کننده در این نمایشگاه می توان به سامسونگ، توس فلز البرز، امرسان، استيل البرز، نانو پاکر، دسینی، مهیارگاز، ظفر بافت كاشان، سينور، درسا هود، پارس خزر، صنايع نساجي شهباز و نانو آويسا اشاره کرد.



مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي استان قزوين در پایان یادآورشد: هفتمين نمایشگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویری در مدت برگزاري از ساعت 15 الی 21 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما آماده بازدید علاقه مندان خواهد بود.