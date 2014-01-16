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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۱

از ششم بهمن آغاز می شود/

ثبت نام انتخابات شوراهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

ثبت نام انتخابات شوراهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی آذربایجان شرقی گفت: ثبت نام چهارمین دوره انتخابات شوراهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان از ششم بهمن آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: براساس مفاد فصل انتخابات آیین‌نامه اجرایی قانون تاسیس و دستورالعمل اجرایی، چهارمین دوره انتخابات شوراهای استانی برگزار می شود.

وی همچنین افزود: داوطلبان می‌توانند در صورت داشتن شرایط لازم، از ششم لغایت 10 بهمن ماه  سالجاری به کمیته اجرایی انتخابات استان مستقر در سازمان نظام مهندسی استان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

وی در خصوص شرایط ثبت نام داوطلبان نیز گفت: تابعیت جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نداشتن محکومیت موثر کیفری، عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی، عدم سوء شهرت اجتماعی وشغلی از جمله شرایط ثبت نام داوطلبان عضویت در چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است.

کد مطلب 2215659

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