پنجمین همايش استانی مناديان وحدت در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین همایش منادیان وحدت صبح پنجشنبه با حضور تعداد زیادی از مداحان، مولودی خوانان و ستایشگران نبوی در سالن آمفی تئاتر مجمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد و طی برگزاری این همایش مدیحه سرایان و مولودی خوانان اشعار خود را در مدح و ستایش پیامبر اسلام(ص) ارائه مي كنند.

این همایش به همت اداره كل تبليغات اسلامي استان كردستان و با موضوع تکریم و تبیین شخصیت، فضائل، سیره و سنت حضرت رسول (ص) با استفاده از منابع متقن اسلامی با لسان مداحی و مولودی برگزار شد.

بزرگداشت و تکریم میلاد خجسته نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان محور وحدت امت اسلامی و بزرگداشت هفته وحدت به عنوان نماد انسجام وحدت مسلمانان شیعه و سنی از مهمترین اهداف این همایش است.

همچنین می توان جمع آوری اشعار و نغمه های نبوی، ایجاد رقابت سازنده و سالم در سطح مدیحه سرایان و مولودی خوانان نبوی برای ارتقای کمی و کیفی ستایشگری و تقویت و تعمیق موضوع توسل و مقابله با انحرافات فکری و فضاسازی های آلوده گروه های تکفیری را از دیگر اهداف همایش منادیان وحدت عنوان کرد.

بر اساس این گزارش پس از اعلام فراخوان توسط دبیرخانه این همایش بیش از 180 اثر از مدیحه سرایان و مولودی خوانان ارسال شد که پس از بررسی توسط داوران اهل سنت و تشیع آثار برتر در این همایش اجرا شدند.

مخاطبان این همایش مدیحه سرایان، مولودی خوانان و ستایشگران اهل بیت (ع) شیعه و سنی بودند و آثار ارائه شده به صورت تک نفره اجرا شده و هیچ گروهی در این همایش شرکت نداشت.

گفتنی است همایش اول و دوم منادیان وحدت با محوریت فراخوان مقاله برگزار شد و همایش سوم با محوریت قرآن، همایش چهارم با محوریت شعر نبوی و همایش پنجم نیز در این دوره با محوریت ستایشگران و مدیحه سرایان نبوی برگزار شد.