"قفسه انتظار" یک روش الگویی - القایی برای ترویج کتابخوانی است

شهسوار امین پور فرهنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جوامع از گذران اوقات فراغت؛ گفت: اوقات فراغت می تواند دریچه ای برای ورود نوآوری های فرهنگی باشد و اگر مورد غفلت قرار گیرد ممکن است منبع تهدید، نابسامانی و شکاف بین نسلی واقع شود.

امین پور فرهنگ، سیاست و اجتماع را متاثر از گذران اوقات فراغت خواند و تصریح کرد: شیوه های مختلفی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی می توان به کار گرفت اما یکی از شیوه های موثر روش الگویی و القائی است.

امین پور یادگیری به طور غیر مستقیم و از طریق مشاهده را موثرترین و پایدارترین نوع یادگیری دانست و اضافه کرد: افرادی که در مکان های شلوغ مطالعه می کنند باعث ایجاد الگوگرایی در جامعه می شوند و بیننده هم ناخودآگاه به مطالعه علاقمند می شود.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه در ادامه صحبت های خود ضمن اشاره به راه اندازی قفسه های انتظار در سطح شهرستان کرمانشاه افزود: قفسه های انتظاری که در مکان های مختلف فعال می شوند به عنوان یک روش الگویی خوب می توانند ایفای نقش کنند.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به فعالیت 5 قفسه انتظار در شهر کرمانشاه گفت: در این قفسه ها ما نشریات و منابع مکتوبی به همراه اقلام تبلیغاتی در مورد خدمات کتابخانه های عمومی قرار داده ایم که مراجعه کنندگان بتوانند در زمانی که در محل مورد نظر منتظر دریافت خدمت هستند از آنها استفاده کنند

امین پور در پایان صحبت های خود گفت: این 5 قفسه در مسجد غدیر، کانون بازنشستگان ناجا، هیئت زینب(س) و مدارس استثنایی باغچه بان و زرشکیان شهر کرمانشاه هم اکنون در حال سرویس دهی هستند و در آینده این طرح را توسعه خواهیم داد.

گفتنی است اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کرمانشاه در قالب طرح قفسه انتظار اقدام به جانمایی قفسه هایی جهت ارائه منابع مکتوب و نشریات به همراه اقلام تبلیغاتی در مورد خدمات و سرویس های کتابخانه های عمومی کرده است و مراجعین می توانند در زمانی که در انتظار دریافت خدمت هستند از این منابع استفاده کنند.





