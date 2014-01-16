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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۰:۵۹

در نه ماهه نخست سالجاری صورت گرفت/

توزیع بیش از 123 میلیون لیتر مواد سوختی میان روستائیان و کشاورزان آذربایجان شرقی

توزیع بیش از 123 میلیون لیتر مواد سوختی میان روستائیان و کشاورزان آذربایجان شرقی

تبریز – خبرگزاری مهر: معاون فنی و بازرگانی سازمان تعاون روستائی آذربایجان شرقی از توزیع بیش از 123 میلیون لیتر مواد سوختی در نه ماهه سال جاری توسط شبکه تعاونی های روستائی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش رحمتی وند پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران  با اعلام این مطلب افزود: در راستای خدمات رسانی به روستائیان و کشاورزان استان در نه ماهه سال جاری بیش از 123 میلیون لیتر مواد سوختی از طریق شرکت های تعاون روستائی استان توزیع شده است.

وی با اشاره به وظایف و رسالت های تعریف شده برای سازمان تعاونی روستایی تصریح کرد: یکی از مهمترین رسالت شبکه تعاونی های روستائی ، ارائه خدمات معیشتی و توزیعی بین روستائیان و کشاورزان می باشد که در این راستا در نه ماهه سال جاری بیش از 123 میلیون و 510 هزار لیتر انواع مواد سوختی شامل نفت سفید، نفت گاز، بنزین در مراکز عرضه مواد نفتی و جایگاه سوختی توزیع شده است.

کد مطلب 2215678

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