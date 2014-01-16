توزیع بیش از 123 میلیون لیتر مواد سوختی میان روستائیان و کشاورزان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش رحمتی وند پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: در راستای خدمات رسانی به روستائیان و کشاورزان استان در نه ماهه سال جاری بیش از 123 میلیون لیتر مواد سوختی از طریق شرکت های تعاون روستائی استان توزیع شده است.

وی با اشاره به وظایف و رسالت های تعریف شده برای سازمان تعاونی روستایی تصریح کرد: یکی از مهمترین رسالت شبکه تعاونی های روستائی ، ارائه خدمات معیشتی و توزیعی بین روستائیان و کشاورزان می باشد که در این راستا در نه ماهه سال جاری بیش از 123 میلیون و 510 هزار لیتر انواع مواد سوختی شامل نفت سفید، نفت گاز، بنزین در مراکز عرضه مواد نفتی و جایگاه سوختی توزیع شده است.