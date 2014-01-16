به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی، شامگاه چهارشنبه در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی در مدرسه امام سجاد(ع) در سخنانی در خصوص برنامههای هفته وحدت اظهار داشت: جشن بزرگ میلاد پیامبر اکرم(ص) جمعه شب در مصلای امام خمینی(ره) با حضور بیش از ده هزار شرکت کننده برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه به مناسبت هفته وحدت چندین برنامه در دست اجرا است که از جمله آن میتوان به برگزاری کنفرانس وحدت در تهران اشاره کرد، افزود: تعداد زیادی از علمای برجسته جهان اسلام از میان شیعیان و اهل سنت برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدهاند.
دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: در سراسر جهان جشنهایی به مناسبت میلاد رسول اکرم(ص) برگزار شده و خواهد شد که به عنوان نمونه در بزرگترین استادیوم لندن برنامه مفصلی به همین مناسبت برگزار و شخصیتهای مهمی در ان شرکت کردند.
وی افزود: دشمنان همواره تلاش کردند تا در برابر اقدامات تقریبی ما بایستند که امیدواریم در کنفرانس وحدت تهران، تصمیمات خوبی برای مقابله با آنان گرفته شود که هیئتی اجرایی در این زمینه در حال فعالیت هستند.
توطئههای بسیاری علیه جهان اسلام از سوی دشمنان صورت میگیرد
آیت الله اراکی اظهار داشت: توطئههای بسیاری علیه جهان اسلام از سوی دشمنان صورت میگیرد و در این راستا سرویسها و سازمانهای جاسوسی چندین کشور امکانات خود را به منظور مقابله با اسلام و ایران بسیج کردهاند که هجمههای وارده از سوی آنان بیسابقه است.
وی تاکید کرد: همگرایی و وحدت مسلمانان در راستای منزوی کردن جریانهای تکفیری میتواند تاثیرگذار باشد که اینگونه فعالیتها در حال توسعه و افزایش است.
دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی با بیان اینکه امسال به مناسبت سالروز میلاد حضرت محمد(ص) شب شعری در قم برگزار خواهد شد، افزود: تاسیس کمیته مساعی حمیده اسلامی با حضور ۴۰ نفر از شخصیتهای برجسته جهان اسلام از اقدامات است که بدنبال کاهش اختلافات میان گروههای درگیر مسلمانان در نواحی بحرانی است.
آیت الله اراکی همچنین با اشاره به ساخت مستندی با عنوان "محمد(ص)" ابراز داشت: این مسند در راستای مبارزه با اندیشه افراطیگری به زبان انگلیسی تهیه و تولید شده است.
نظر شما