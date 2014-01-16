مه شدید جاده های قزوین را فرا گرفت

حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شروع بارش برف از اوایل شب گذشته در اکثر راه های استان خبر داد.



وی افزود: با شروع بارش برف خفیف در گردنه های آوج، هجیب، طالقان، قسطین لار و آزاد راه قزوین - زنجان از مردم خواست علاوه بر همراه داشتن زنجیر چرخ، وسایل گرم و آذوقه، با احتیاط حرکت کنند.



حق لطفی بیان کرد: هفت اکیپ راهداری با ۲۰ دستگاه ماشین آلات عملیات نمک پاشی را از همان دقایق ابتدایی آغاز و هم اکنون تمامی محورها باز و تردد برقرار است.



این مسئول اضافه کرد: وی افزود: با توجه به کوهستانی بودن برخی از مسیرهای مواصلاتی از کلیه رانندگانی که قصد عبور از محورهای استان را دارند درخواست می شود با سرعت مطمئنه حرکت و از چراغ مه شکن استفاده کنند.

کارشناس اداره کل هواشناسي نیز از وجود مه غليظ در نقاط مختلف استان به ويژه در مناطق قزوين، آبيک، سيردان، معلم کلايه و کوهين از ساعات اوليه امروز خبر داد.



غفور فلاح افزود: مه در منطقه آبيک و ارتفاعات الموت بسيار غليظ است و غلظت مه به حدي است که امکان ديد بسيار ضعيف است.



وي ادامه داد: اين شرايط جوي تا ظهر ادامه خواهد داشت و از ظهر با گرماي نسبي دما از بين خواهد رفت.