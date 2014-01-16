حل موانع ازدواج جوانان همدانی اولویت است/ تعطیلی 500 واحد صنعتی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت صبح پنجشنبه در دیدار با دبیران تشکل های مردم نهادجوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه جوانان به عنوان سرمايه‌هاي گران‌بهاي نظام اسلامي داراي ارزش فراواني هستند كه بايد توجه شاياني به آن‌ها و انتظاراتشان صورت گيرد، افزود: نبايد به حوزه جوان تنها به عنوان فرصت و يا ابزار نگريست.

نیکبخت با بیان اینکه بايد در راستاي حفظ و صيانت از اين سرمايه عظيم برنامه‌ريزي هدفمندي صورت گيرد، افزود: البته صرف صيانت از اين سرمايه گران‌بها كفايت نمي‌كند بلكه باید با برنامه‌ريزي درست بستر لازم براي توليد سرمايه، قدرت و ثروت از جانب اين سرمايه‌هاي گران‌بها در جامعه تامین شود.

وی عنوان کرد: یکی از معضلات بزرگ استان همدان بیکاری جوانان است که با توجه به پیشینه طولانی استان همدان که در بحث کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد باید به این صنایع توجه ویژه داشت و از ظرفیت های جوانان استان در این زمینه و تولید اشتغال استفاده کرد.

استاندار همدان گفت: با همدلی و همفکری مشکلات تولید استان برطرف می شود و و هر گامی که در راستای رفع مشکل بیکاری و معیشتی مردم برداشته شود خوشحال کننده است.

نیکبخت عنوان کرد: از یک هزار و 500 پروانه بهره وری که در حوزه صنعت در استان همدان صادر شده 500 واحد به دلیل نبود نقدینگی لازم و مواد اولیه تعطیل شده اند که باید به سمت احیای آن ها حرکت کنیم و کمک کنیم تا صنایع جدید ایجاد شود.

وی با اشاره به بحث فرهنگ درجامعه با بیان اینکه نباید فراموش کرد که فرهنگ بن مایه شخصیت استان همدان بوده و باید در صدر تمام اولویت های استان قرار گیرد، گفت: توجه به فرهنگ سازی در بین جوانان از اولویت های ما خواهد بود.

نیکبخت گفت: باید از فرهنگ و دانش که در صدر مسایل استانی قرار دارند حمایت کرده و با بهره گیری از پتانسیل های جوانان کمک کرد تا قشر با ارزش به تعالی برسد.

استاندار همدان ادامه داد: تامين مسكن مردم و به ويژه جوانان از وظايف حساس ماست چرا كه مسكن در سبد كالاي مصرفي يكي از عمده ترين و با هزينه ترين كالاست.