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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۱۲

نیکبخت:

حل موانع ازدواج جوانان همدانی اولویت است/ تعطیلی 500 واحد صنعتی در همدان

حل موانع ازدواج جوانان همدانی اولویت است/ تعطیلی 500 واحد صنعتی در همدان

همدان – خبرگزاری مهر: استاندار همدان با بیان اینکه بطور مستمر معضلات و موانع ازدواج در استان همدان بررسی می شود، گفت: با جلسات صورت گرفته با مدیران بانک ها تسهیلات ازدواج پایدار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت صبح پنجشنبه در دیدار با دبیران تشکل های مردم نهادجوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه جوانان به عنوان سرمايه‌هاي گران‌بهاي نظام اسلامي داراي ارزش فراواني هستند كه بايد توجه شاياني به آن‌ها و انتظاراتشان صورت گيرد، افزود: نبايد به حوزه جوان تنها به عنوان فرصت و يا ابزار نگريست.

نیکبخت با بیان اینکه بايد در راستاي حفظ و صيانت از اين سرمايه عظيم برنامه‌ريزي هدفمندي صورت گيرد، افزود: البته صرف صيانت از اين سرمايه گران‌بها كفايت نمي‌كند بلكه باید با برنامه‌ريزي درست بستر لازم براي توليد سرمايه، قدرت و ثروت از جانب اين سرمايه‌هاي گران‌بها در جامعه تامین شود.

وی عنوان کرد: یکی از معضلات بزرگ استان همدان بیکاری جوانان است که با توجه به پیشینه طولانی استان همدان که در بحث کشاورزی، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری وجود دارد باید به این صنایع توجه ویژه داشت و از ظرفیت های جوانان استان در این زمینه و تولید اشتغال استفاده کرد.

استاندار همدان گفت: با همدلی و همفکری مشکلات تولید استان برطرف می شود و و هر گامی که در راستای رفع مشکل بیکاری و معیشتی مردم برداشته شود خوشحال کننده است.

نیکبخت عنوان کرد: از یک هزار و 500 پروانه بهره وری که در حوزه صنعت در استان همدان صادر شده 500 واحد به دلیل نبود نقدینگی لازم و مواد اولیه تعطیل شده اند که باید به سمت احیای آن ها حرکت کنیم و کمک کنیم تا صنایع جدید ایجاد شود.

وی با اشاره به بحث فرهنگ درجامعه با بیان اینکه نباید فراموش کرد که فرهنگ بن مایه شخصیت استان همدان بوده و باید در صدر تمام اولویت های استان قرار گیرد، گفت: توجه به فرهنگ سازی در بین جوانان از اولویت های ما خواهد بود.

نیکبخت گفت: باید از فرهنگ و دانش که در صدر مسایل استانی قرار دارند حمایت کرده و با بهره گیری از پتانسیل های جوانان کمک کرد تا قشر با ارزش به تعالی برسد.

استاندار همدان ادامه داد: تامين مسكن مردم و به ويژه جوانان از وظايف حساس ماست چرا كه مسكن در سبد كالاي مصرفي يكي از عمده ترين و با هزينه ترين كالاست.

کد مطلب 2215707

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