سفیر قم به صعود امیدوار ماند/ کسب یازده امتیاز از یازده بازی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور برگشت فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور در بیست و پنجمین روز دی ماه با جدال مدعیان راهیابی به لیگ برتر والیبال ادامه یافت و طی آن تيم واليبال سفير قم در خانه برابر تیم پنجم گروه دوم صف آرایی کرد و به برتری رسید.

نماینده والیبال قم که با کسب رتبه ششم گروه دوم، بازی های خود در نيم فصل دوم پيکارهاي ليگ دسته اول واليبال قهرماني باشگاه هاي کشور را پیگیری می کند، بعد از اینکه در آغاز دور برگشت به تیم های فولاد عظیمی گنبد و مقاومت شهرداری ارومیه نتیجه را واگذار کرد، در خانه خود جدال سختی با یکی از رقبای سرسخت گروه دوم یعنی کاله جوان مازندران داشت و به برتری 3 بر 2 دست یافت.

این در شرایطی است که امسال رقابت هاي واليبال قهرماني باشگاه هاي دسته اول کشور با حضور 18 تيم در دو گروه 9 تيمي به انجام می رسد و هر هفته يک تيم از هر گروه استراحت خواهد داشت در حالي که تيم سفير به عنوان نماينده قم در اين پيکارها رقابت می کند.

در گروه دوم اين رقابت ها و در پايان نيم فصل نخست بازي هاي مرحله گروهي، هم اکنون تيم فولاد عظيمي گنبد با کسب 19 امتياز در صدر جدول رده بندي ايستاده است در حالي که جدي ترين تعقيب کننده هاي اين تيم مناطق نفت خيز جنوب و شهرداري دزفول هستند و مکان هاي دوم و سوم جدول را در اختیار دارند.

همچنين تيم واليبال مقاومت شهرداري اروميه در مکان چهارم جاي دارد، کاله جوان مازندران پنجم است و تیم والیبال سفير قم در رده ششم جاي دارد و در شرایط فعلی وضعیت این گروه به شکلی است این شش تیم شانس اصلی صعود به عنوان یکی از چهار تیم راه یافته به مرحله پلی آف محسوب می شوند.

با توجه به اينکه چهار تيم از اين گروه به پلي آف ليگ برتر صعود مي کند، در هفته چهارم از بازی های دور برگشت جدال سفیر قم با کاله جوان از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و سفیر قم باید در بازی های آتی بیشتر به شکست حریفان فکر کند.

بازی سفیر قم با کاله جوان مازندران در سالن شهید رضائیان قم برگزار شد و طی آن ابتدا تیم سفیر با پیروزی در 2 گیم متوالی از حریف خود پیش افتاد ولی در ادامه بازی دو گیم متوالی را به حریف واگذار کرد و در نهایت وقتی کار به گیم پنجم کشیده شد، توانست با حساب 15 بر 13 در گیم پنجم به برتری دست یافته و با پیروزی 3 بر 2 میدان را ترک کرد تا در جدول از 11 بازی 11 امتیازی شود.