به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبري در دیدار مسعود اقدسی، مدیر شعب استان قم موسسه مالی و اعتباری کوثر با وی، با اشاره به اينكه شهر مقدس قم در مناسبت‌هاي مختلف ملي و مذهبي ميزبان زائران و مسافران بسياري از اقصي نقاط كشور است،گفت: ضرورت ايجاب مي كند كه همه نهادها و دستگاه‌ها در عرصه خدمت رساني به ايشان وارد عمل شوند.

وي افزود: شهرداري قم در مناسبت‌هاي ملي و مذهبي ضمن آماده سازي شرايط براي برگزاري هرچه با شكوه‌تر مراسم‌ها، اقدام به پذيرايي از هيئت‌ها و دسته‌هاي عزاداري و همچنين مردم مي‌كند.

وي بيان كرد: در ايام محرم و صفر امسال يكي از نهادهايي كه در اين بخش توانست خدمات قابل توجهي ارائه كرده و يار و ياور مديريت شهري باشد،موسسه مالي و اعتباري كوثر در استان بود كه به حق در عرصه پذيرايي از زائران و مجاوران حرم كريمه اهل بيت اقدامات قابل توجهي انجام داد.

شهردار قم بيان كرد: مديريت موسسه مالي و اعتباري كوثر در استان قم در اربعين حسيني و همچنين سالروز رحلت نبي مكرم اسلام و امام حسن مجتبي(ع) با برپايي ايستگاه‌هاي صلواتي در مسيرهاي حركت عزاداران و همچنين هيئت‌هاي عزاداري توانست خدمات قابل توجهي ارائه كرده و گرد خستگي را از تن عزاداران بزدايد.

وي با اعلام تقدير مديريت شهري قم از خدمات و فعاليت‌هاي صورت گرفته از سوي موسسه مالي و اعتباري كوثر در اين زمينه اظهار كرد: اميدواريم كه اين فعاليت‌ها براي ديگر نهادها و ارگان‌ها الگو باشد و در سال‌هاي آينده و مناسبت‌هاي مختلف شاهد ادامه اين اقدامات از سوي موسسه مالي و اعتباري كوثر و ديگر نهادها باشيم.

دلبري با بيان اينكه اقدامات و فعاليتهاي فرهنگي نيازمند مشاركت همه بخشهاي مختلف جامعه بويژه سازمان‌ها و نهادهاي استان است، اذعان داشت: در اين زمينه همه نهادها، موسسات و بخش‌ها مي‌بايست وارد عمل شوند.

شهردار قم با تأكيد بر اينكه نگاه به برنامه‌هاي فرهنگي نبايد مادي باشد، افزود: خدمت رساني به مردم مي‌بايست در راستاي اسلام ناب محمدي(ص) بوده و بهره گيري از فرمايشات ائمه اطهار(س) مد نظر باشد.

وي مشاركت و همكاري همه گروه‌ها و اقشار مختلف مردم بويژه هيئات مذهبي، ارگان‌ها و نهادهاي فرهنگي را جهت حضور در برنامه‌هاي فرهنگي مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: هروقت مردم و نهادها در برگزاري مراسم فرهنگي و مذهبي به در كنار مديريت شهري قرار گرفتند شاهد برگزاري مراسمي پرشور و به ياد ماندني بوديم.