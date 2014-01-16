اجرای طرح فرشتگان نیازمند کمک خیرین و سازمان هاست

امید برجسته در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه سازمان هلال احمر یک جمعیت مردم نهاد است و با کمکهای مردمی اداره می شود نیاز به حمایت خیران و نیکوکاران وجود دارد.

وی اظهار داشت: سازمان داوطلبان یکی از سازمانهای زیر مجموعه جمعیت هلال احمر است که در راستای جذب کمکهای بشر دوستانه تلاش می کند.

وی گفت: با نزدیک شدن سال نو و ایام نوروز و نیاز این سازمان به کمکهای خیرین مردم و سازمانها از کلیه کسانی که توان دستگیری این سازمان را در زمینه های اقلام مورد نیاز خانواده ها ی نیازمند را دارا هستند در خواست کرد کمکهای خود را به واحد داوطلبان جمعیت برسانند.

برجسته اقلام مورد نیاز طرح فرشتگان رحمت را برای سال نو مواد خوراکی، پوشاک ،میوه، روغن، حبوبات، برنج، کنسرو آجیل و خشکبار کمکهای نقدی و کمکهاب بهداشتی برشمرد.

وی با تاکید بر وضعیت بد اقتصادی و مالی مردم گفت: امسال کمکهای مردمی کمتر و میزان مراجعات مددجویان زیاد شده است.

برجسته تصریح کرد: کمکها مردمی بیشتر به سوی کمیته امداد و بهزیستی سرازیر می شود و همین امر ما را در تنگنای جذب کمکها برای مددجویان قرار داده است.

وی افزود: برای جمع آوری کمکهای طرح فرشتگان رحمت از کمک های سازمان های ذینفع در امر امداد رسانی مثل انجمن باغداران، برنج کاران، صنف مغازه داران، بنکداران، شیلات و... که در سطح عمده فعالیت دارند خواستار در اختیار گذاشتن اقلام مورد نیاز سبد کالای طرح فرشتگان رحمت هستیم.