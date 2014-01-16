به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی صبح پنج‌شنبه در نشست کارگروه ساماندهی گلزارهای شهدای شهرستان دشتی اظهار داشت: این گلزارها در روستاهای بنیاد، کلل، میانخره، گنخک کورا، چاه حسین جمال، سنا و تک مزاره خورموج است.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات این پروژه‌ها از محل اعتبارات تملک دارایی‌ها است، از افتتاح چهار گلزار شهید با اعتبار 520 میلیون ریال در دهه فجر خبر داد و افزود: این گلزارها در روستاهای اسلام‌آباد، مل گل، کاردنه و سهو است.

هاشمی بر لزوم ساماندهی همه گلزراها تاکید کرد و ادامه داد: امسال با تخصیص اعتباراتی که صورت خواهد گرفت تمام گلزارهای شهدا در سطح شهرستان ساماندهی خواهد شد.

وی با بیان اینکه همه ما مدیون خون شهدا هستیم، اضافه کرد: عزت، آبرو و سربلندی نظام جمهوری اسلامی به برکت خون پاک شهدای انقلاب است و هر کاری که برای شهدا انجام بدهیم باز هم کمترین حقوق آنان ادا نکرده ایم.

راه دسترسی به همه گلزارها احداث شود/ نصب برج نوری در گلزارها

فرماندار شهرستان دشتی در ادامه از ادارات راه و بیناد مسکن شهرستان خواست راه دسترسی به همه گلزارها احداث شود.

وی خطاب به اداره بنیاد مسکن گفت: گلزارهای شهدای که در روستا واقع شده اند آسفالت مسیر آنجا در اولویت باشد و اداره برق نیز نسبت به برق‌رسانی، ایجاد روشنایی و نصب برج نوری در گلزارهای شهدا اقدام کنند.

هاشمی از شهردار خورموج بابت نصب تندیس شهدا در بلوار اصلی و ساماندهی راه دسترسی به گلزار شهدای خورموج تقدیر کرد.