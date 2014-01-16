آغاز طرح توزیع سبد کالایی رایگان دولت از اول بهمن ماه در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج موفق گفت: اولویت نخست اجرای این طرح در سطح استان، دقت در نحوه توزیع و کسب رضایت حداکثری شهروندان محترم البرزی است که مشمول طرح هستند.

وی با بیان اینکه این طرح حدود 15 میلیون نفر از هموطنانمان را شامل می شود که در دو مرحله سبد کالایی رایگان به ارزش هرکدام 80 هزار تومان دریافت خواهند کرد اظهار داشت: در این دو سبد کالایی؛10 کیلوگرم برنج، 8/1 کیلوگرم روغن نباتی مایع، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بسته بندی شده و 8/1 کیلوگرم تخم مرغ عرضه خواهد شد که البته دولت اعلام کرده ممکن است اقلام هر دو سبد کالایی یکسان نباشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز مشمولان دریافت این سبد کالایی را سه گروه معین اعلام کرد که گروه اول شامل تمامی شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، تمامی کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی است؛ گروه دوم شامل روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان است که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فهرست آنها تعیین خواهد شد.

موفق افزود: دانشجویان متاهل به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و طلاب به تشخیص مرکز مدیریت حوزه های علمیه نیز در این گروه قرار می گیرند و گروه سوم نیز شامل سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز تصریح کرد: در قالب طرح تمامی مشمولان، سبد کالایی خود را با حجم از پیش تعیین شده دریافت خواهند نمود و امیدواریم که با همکاری موثر شهروندان عزیز بتوانیم به سهولت و با کمترین کاستی مرحله نخست توزیع سبد کالایی رایگان دولت را در استان البرز به سرانجام برسانیم.