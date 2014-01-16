دو کشتی گیر قمی به تیم ملی نوجوانان دعوت شدند

محسن وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: جدیدترین مرحله از برنامه ها و تمرینات آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان قرار است از امروز چهارشنبه بیست و پنجم دی ماه آغاز شود.

وی ادامه داد: به همین منظور کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان از کشتی گیرانی که در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان کشور موفق به کسب عناوین برتر شدند و یا در این پیکارها از نظر کمیته فنی درخشش قابل توجهی داشته اند، برای حضور در تمرینات تیم ملی دعوت کرده اند.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم افزود: نوجوانان مستعد، آینده دار و توانمندی که مربیان پرتلاش و دلسوز کشتی قم تربیت کرده‌اند اکنون به جایگاهی رسیده‌اند که در دو وزن خوشبختانه به تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان دعوت شده‌اند.

وی ادامه داد: این مایه خرسندی و غرور تمامی دست اندرکاران ورزش قم به خصوص خانواده کشتی است که ما هر ساله شاهد حضور کشتی گیران مستعد قمی در ترکیب تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و حضور آنها در رقابت‌های مهم برون مرزی هستیم.

وزیری ابراز داشت: اتفاق مهمی که در کشتی قم رخ داده این است که هر سال کشتی گیران که سال قبل در رده سنی پائین تر عضو تیم ملی بوده اند، به تیم ملی رده سنی بالاتر راه می یابند و خوشبختانه جزو نفرات اصلی تیم های ملی در رقابت های آسیایی، جهانی و بین المللی کشتی فرنگی قرار می‌گیرند.

وی بیان کرد: اکنون نیز که شاهد آغاز اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی رده سنی نوجوانان کشورمان هستیم و این تیم از امروز کار خود را آغاز خواهد کرد، دو کشتی گیر قمی نیز در بین نفرات دعوت شده به اردو قرار دارند.

نایب رئیس هیئت کشتی استان قم با بیان اینکه اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می‌شود، اضافه کرد: بر اساس برنامه ریزی کادر فنی تیم ملی نوجوانان در هماهنگی با فدراسیون کشتی، اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه با اشاره به اسامی نفرات دعوت شده به این اردو بیان کرد: به نمایندگی از هیئت کشتی استان قم دو کشتی گیر در اوزان 42 و 100 کیلوگرم به این اردو دعوت شده اند و این کشتی گیران همان نفراتی هستند که اوایل دی ماه در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشتی فرنگی کشورمان درخشیده و موفق به کسب مدال شده اند.

وزیری خاطرنشان کرد: علیرضا نجاتی در وزن 42 کیلوگرم با آینده ای بسیار درخشان و سابقه کسب مدال برنز از رقابت های قهرمانی کشور می تواند با حفظ انگیزه و آمادگی خود یکی از نفراتی باشد که جواز عضویت تیم ملی در مسابقات جهانی و آسیایی سال 2014 را کسب می کند.

وی یادآور شد: علی اصغر شهبازی نیز که در وزن 100 کیلوگرم به تیم ملی نوجوانان دعوت شده همان کشتی گیری است که در رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی رده سنی نوجوانان کشور با غلبه بر تمامی حریفان خود موفق به کسب مدال طلا شد.