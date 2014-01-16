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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۶

معممی مقدم:

80 هزار هیات مذهبی در کشور وجود دارد

80 هزار هیات مذهبی در کشور وجود دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: در حال حاضر 80 هزار هیئت مذهبی در کشور وجود دارد که از این بین، 10 هزار هیت مختص به خواهران و 30 درصد نیز به روستاها اختصاص دارد.

رضا معممی  مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: از آنجایی که هیئات مذهبی بسیار با اهمیت هستند برای مجوز فعالیت باید دارای مسئول هیات، مداح، واعظ ، مربی قرآن و مسئول فرهنگی باشند.

وی افزود: سیاست اصلی ما در سال 93 برای هیئات تقویت ارکان هیئات و برگزاری اردو های آموزشی و تخصصی و میان تخصصی برای اعضا و مسئولین آنها است.

معممی مقدم ادامه داد: از دیگر برنامه ها در این حوزه در سال 93 راه اندازی بانک اطلاعات تشکل های کل کشور در حوزه هیئت های مذهبی است.

وی عنوان داشت: در حال حاضر در کشور 82 هزار مداح و چهار هزار انجمن اسلامی وجود دارد و همچنین حدود چهار هزار کانون فرهنگی، مردمی  و تبلیغی وجود دارد که رویکرد اصلی ما در سال 93 تخصصی کردن کانون های فرهنگی بر اساس شاخص های مختلف است .

مدیر کل تشکل های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور افزود: تلاش داریم کانون ها فرهنگی را به سمت مبارزه با جنگ نرم ،عرفان های نوظهور و تقویت حجاب و عفاف ببریم.
 

کد مطلب 2215761

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