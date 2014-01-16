هزار پروژه مسکن خیرساز در مازندران احداث شده است

ایرج رضایی فرح آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این انجمن یک نهاد غیر دولتی و غیر سیاسی است، گفت: این انجمن با هدف خیر، مقاوم سازی، ساده سازی، ساخت ارزان و زیباسازی شکل گرفته است.

فرح آبادی با بیان اینکه شعار انجمن خیرین مسکن ساز این است که در هر شهر و روستایی یک مسکن از ما به یادگار داشته باشد، اظهار داشت: این انجمن از سال 86 اقدام به ثبت مجوز در استان و از سال 88 رسماً با هدف ساخت مسکن توسط خیرین برای اقشار کم درآمد و محرومین در مازندران فعالیت خود را آغاز کرد.

وی با اعلام اینکه این انجمن تقریباً نو پا و جوان است، افزود: این انجمن در ادامه راه نیاز به حمایت های بیشتر خیرین و مسئولین استان دارد.

رضایی فرح آبادی همچنین از ساخت 36 واحد در آبندانسر، 30 واحد در کلایه بن رامسر، 24 واحد در زرندین و نودهک نکا و 120 واحدی در حال اجرای توسکلای نکاء خبر داد.

وی به پرداخت وام روستایی تا سقف 14 میلیون تومان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای ساخت مسکن به روستاییان، اشاره کرد.

رئیس انجمن خیرین مسکن ساز مازندران با بیان اینکه از لحاظ منابع و نیروی انسانی مشکلی نداریم، تصریح کرد: با تبادل نظر و همفکری در بخش های مختلف می توانیم انجام خیلی از کارها را آسان کنیم.

رضایی فرح آبادی با اشاره به اینکه باید قدر خیرین را دانست و از آنها حمایت کرد، اذعان داشت: متاسفانه انبوه سازان از اقدامات این انجمن راضی نیستند چرا چون این انجمن با هزینه کمتر و زمان محدود اقدام به اجرای پروژه ها در شهرها و روستاهای استان می کند.

وی همچنین اشاره کرد: برای ساخت مسکن فردا دیر است و باید قدر زمان را دانست، چرا که با موکول کردن کار به آینده نسبت به اتمام پروژه با افزایش قیمت انواع مصالح مواجه خواهیم شد.

وی به خوب بودن کلٌیت طرح مسکن مهر در دولت نهم و دهم ، اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح افراد زیادی به آرزوی دیرینه خود رسیدند، اما در این طرح به زیرساخت های خدماتی توجه نشده، که همین امر موجب مشکلاتی برای ساکنین این واحدها شده است.

مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز مازندران خاطرنشان کرد: اگر در ساخت واحدهای مسکونی در مسکن مهر، به امکانات زیر بنایی توجه نشود، این طرح با نواقصی همراه خواهد بود.

رضایی فرح آبادی با اذعان به اینکه شهرداری ها و فرمانداری ها فقط در زمان بهره برداری از پروژه ها حضور دارند، اظهارداشت: در مدت زمان اجرای پروژه ها که نیاز به حضور و همراهی مسئولین نظام است، هیچ خبری از آنها نیست.

وی بیان کرد: انجمن خیرین مسکن ساز در کنار راه و شهرسازی و بنیاد مسکن هستند، اما متاسفانه آنها این انجمن را در مقابل خود می دانند و همراهی و همکاری خوبی ندارند.

عضو هیئت مدیره انجمن اذعان داشت: مسئولین دولتی، انجمن خیرین مسکن ساز را پذیرا نیستند، چرا که از امکانات و قدرت بالایی برخوردارند و با این انجمن کنار نمی آیند.

رضایی فرح آبادی با بیان اینکه موفقیت خیرین زمانی است، که مسئولین و جامعه نیز با آنان همراه و همسو باشند، اظهارداشت: دولتمردان باید قدر خیرین را بدانند و از آنها حمایت کنند، چرا که خیرین برای آحاد جامعه قدم بر می دارند و اگر مردم رضایت داشته باشند دولت نیز پایدار خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای ساخت مسکن 24 واحدی نودهک و زرندین نکاء، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان خواستار سفته شده بود، تصریح کرد: این در حالیست که تاکنون 200 میلیون تومان این انجمن در اجرای این 2 طرح هزینه کرده، که از این مبلغ، بنیاد مسکن از محل اعتبارات روستایی 70 میلیون تومان اختصاص داده است.

رضایی فرح آبادی همچنین از 3 ماه راکد ماندن این 2 پروژه بدلیل ندادن سفته و تخصیص نیافتن کامل اعتبارات خبرداد.

وی از برخی دهیاری ها و بخشداری ها بدلیل عدم همکاری برای اجرای ساخت مسکن اقشار کم درآمد در روستاها با انجمن ابراز نارضایتی کرد.