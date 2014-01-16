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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۲:۱۲

آغاز دوباره عملیات احداث بیمارستان تأمین اجتماعی امیرکبیر

آغاز دوباره عملیات احداث بیمارستان تأمین اجتماعی امیرکبیر

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در سفر به استان خوزستان از بیمارستان امیر کبیر اهواز بازدید ودستورآغاز دوباره احداث وتکمیل این بیمارستان راصادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احداث بیمارستان 96 تختخوابی امیر کبیر اهواز از سال 1388 آغاز  ودر سال 90 متوقف شد ودر سفر دکترسید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی به استان خوزستا ن عملیات ساخت آن از سر گرفته شد.

این بیمارستان در مساحتی به وسعت 5235 مترمربع ، زیر بنای 9975 مترمربع در 4طبقه  به علاوه یک طبقه تأسیسات احداث می شود.

شرکت مدیریت طرح واجرا خانه سازی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مشاور، مسئولیت نظارت بر ساخت وساز این بیمارستان را به عهده دارد.

گفتنی است پیش بینی می شود با احداث وتکمیل این بیمارستان، بسیاری از مشکلات بیمه شدگان استان خوزستان مرتفع شود.

 

کد مطلب 2215769

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