دستاوردهای صنعت چوب قرچک در کشور نمونه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ریاحی صبح امروز در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه صنعت مبل صنعتگران استان تهران که در محل سالن ورزشی شهدای هفتم تیر قرچک برپا شده است، اظهار داشت: در این نمایشگاه که برای اولین بار در سطح قرچک برگزار می شود، بیش از 15 تولید کننده محصولات خود را در معرض دید عموم قرار داده اند که این نوید خوبی برای ایجاد یک حس رقابت بین تمام تولیدکنندگان و انتقال تجربیات آنها با یکدیگر است.



وی با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف توسعه صنعت چوب و کمک به افزایش درآمد این صنف از طریق توسعه صادرات برگزار شده است، عنوان کرد: محصولات این نمایشگاه از کیفیت خوبی برخوردار است ضمن اینکه اجناس آن با 20 درصد تخفیف در اختیار مردم قرار می گیرد.

این مسئول عنوان کرد: برپایی این نمایشگاه فرصتی برای شهروندان فراهم آورده تا ضمن بازدید از این نمایشگاه، در صورت نیاز از اجناس با کیفیت آن با قیمتی پایین تر استفاده کنند.



ریاحی همچنین بر برپایی اینگونه نمایشگاه ها به منظور معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های تولیدات داخلی کشور، حمایت از تولید کنندگان و احترام به حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد.



گفتنی است این نمایشگاه در محل سالن شهدای هفتم تیر قرچک واقع در خیابان مخابرات تا 27 دی ماه پذیرای علاقمندان است.