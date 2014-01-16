شهرستان کوهرنگ 290 اسکی باز دارد

علیرضا بدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان کوهرنگ پر برف ترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری است، ادامه داد: این شهرستان مهمترین منطقه برای انجام ورزشهای زمستانی در استان به شمار می رود.

وی اذعان داشت: هم اکنون شهرستان کوهرنگ بیش از 290 ورزشکار اسکی باز دارد که بسیاری از آنها توانسته اند مقامهای کشوری و بین المللی کسب کنند.

وی ادامه داد: این شهرستان دارای پیست های اسکی استاندارد برای استفاده ورزشکاران اسکی باز است.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان کوهرنگ گفت: پیست اسکی کوهرنگ هم اکنون آماده خدمت رسانی به ورزشکاران کشور که قصد دارند در این پیست اسکی تمرین و فعالیت کنند است.

وی با اشاره به تمهیدات برای فعالیت ورزشکاران اسکی باز در فصل زمستان در این شهرستان ادامه داد: شهرستان کوهرنگ دارای فضاهای اقامتی و پذیرایی مناسب در نزدیکی پیست است که این مهم یکی از ظرفیت های مهم منطقه به شمار می رود.

شهرستان کوهرنگ در فاصله 90کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.