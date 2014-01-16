وزیر صنعت، معدن و تجارت از سایت صنعتی منطقه آزاد اروند بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان این بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از کارخانه فولاد کاوه واقع در سایت صنعتی خرمشهر و کارخانه فولاد صبا واقع در نزدیکی پل یادگار امام (خارج از سایت صنعتی) بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند ساخت این کارخانه ها قرار گرفت.

کارخانه فولاد کاوه یکی از پروژه صنعتی بزرگ مربوط به بنیاد مستضعفان است که در شهرک صنعتی خرمشهر و در زمینی به مساحت 216 هکتار در حال ساخت است.



در زمان حاضر کارخانه مذکور با بیش از 20 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث است ، ظرفیت این کارخانه سالانه یک میلیون تن اعلام شده است.

کار احداث پروژه فولاد خرمشهر (صبا) نیز پس از طرح در هیات دولت (سابق) ، تحت عنوان طرح توسعه شركت نورد و لوله اهواز در زمینی به مساحت دوهزار و 500 هکتار و با پیش بینی اعتباری بالغ بر چهار هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این شرکت در كيلومتر 24 خرمشهر و با ظرفيت توليد سالانه دو ميليون تن فولاد به روش احيای مستقيم در دو فاز آغاز شد که در فاز نخست آن تولید این کارخانه 800 هزار تن و با اتمام فاز دوم تولید آن به دو ميليون تن می رسد.

به رغم آغاز به کار ساخت این کارخانه توسط نورد و لوله اهواز و ایجاد زیر ساخت هایی همچون انتخاب زمین، حصار کشی، انتقال آب، برق و گاز (در مجمع 35 مورد اقدام ) در زمان حاضر به دلیل کمبود اعتبارات ناتمام مانده است.