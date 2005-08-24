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۲ شهریور ۱۳۸۴، ۱۵:۰۷

" دماغ به سبك ايراني" براي گرفتن پروانه نمايش ارائه گرديد

مهرداد اسكويي سه گانه اي در باره مسايل روز اجتماعي مي سازد.

مهرداد اسكويي فيلمساز سينماي ايران ضمن بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار سينمايي مهر در مورد فيلم گفت : كارهاي فني "دماغ به سبك ايراني"  به اتمام رسيده است و قرار است بعد از رتوش نهايي فيلم را براي گرفتن پروانه نمايش  به اداره نظارت و ارزشيابي ارائه كنيم .

 وي تصريح كرد : قصدم با ساختن اين فيلم و دو فيلم " رانندگي به سبك ايراني" و تعارف  به سبك ايراني" سه گانه را در باب  مسايل روز است.

اسكويي  تصريح كرد:تحقيقات وپژوهش فيلم "رانندگي به سبك ايراني" توسط وحيد انتظا م وليلا خوانساري در حال انجام است وبزودي ساخت آن را اغار مي كنم.

كارگردان"از پس برقع"افزود:براي ساختن اين فيلم با نگاهي اقتصادي واجتماعي به پديده ترافيك در كلان هاي شهرهايي بز رگي نظير تهران خواه پرداخت.

 اسكويي تاكيد كرد : در فيلم " دماغ به سبك ايراني " هم به  گسترش گرايش به  عمل زيبايي بيني در بين افراد جامعه پرداختم .

 

 

کد مطلب 221579

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