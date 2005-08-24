" دماغ به سبك ايراني" براي گرفتن پروانه نمايش ارائه گرديد

مهرداد اسكويي فيلمساز سينماي ايران ضمن بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار سينمايي مهر در مورد فيلم گفت : كارهاي فني "دماغ به سبك ايراني" به اتمام رسيده است و قرار است بعد از رتوش نهايي فيلم را براي گرفتن پروانه نمايش به اداره نظارت و ارزشيابي ارائه كنيم .

وي تصريح كرد : قصدم با ساختن اين فيلم و دو فيلم " رانندگي به سبك ايراني" و تعارف به سبك ايراني" سه گانه را در باب مسايل روز است.

اسكويي تصريح كرد:تحقيقات وپژوهش فيلم "رانندگي به سبك ايراني" توسط وحيد انتظا م وليلا خوانساري در حال انجام است وبزودي ساخت آن را اغار مي كنم.

كارگردان"از پس برقع"افزود:براي ساختن اين فيلم با نگاهي اقتصادي واجتماعي به پديده ترافيك در كلان هاي شهرهايي بز رگي نظير تهران خواه پرداخت.

اسكويي تاكيد كرد : در فيلم " دماغ به سبك ايراني " هم به گسترش گرايش به عمل زيبايي بيني در بين افراد جامعه پرداختم .