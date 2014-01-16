جای نجفی در سازمان میراث فرهنگی خوش است/ روایت حجت از میراثی که صلواتی ثبت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حجت معاون میراث فرهنگی و قائم مقام این سازمان در برنامه ای با عنوان «شب آفتابی» که از شبکه پنج سیما پخش می شد، حضور پیدا کرد و به سوالات مجری برنامه پاسخ داد.

حجت درباره انتشار شایعاتی که در سازمان میراث فرهنگی پیرو رفتن محمدعلی نجفی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بودجه شیوع پیدا کرده است، گفت: خبرنگاران حرفی که خودشان دوست دارند از آدم می گیرند و منتشر می کنند. این شایعه بی اساس است منتها حتما خیلی ها شروع کننده بودند و خبرنگاران هم بازتاب دهنده همین حرف هایی هستند که ممکن است یک کلاغ چهل کلاغ شده باشد. با این حال آقای نجفی در ماه های اخیر قدم های جدی برداشته و فکر میکنم جایش خوش است.

وی همچنین درباره ادعایش مبنی بر پدر معنوی میراث فرهنگی بودن هم توضیح داد: طبیعی است وقتی در یک نشست دوستانه در سازمان میراث فرهنگی بین حرف هایم می گویم به سبب اشرافم در حوزه میراث حق پدری بر گردن سازمان دارم خبرنگاران آن را بزرگ کنند.

معاون میراث فرهنگی در پاسخ به این سوال که چرا پدر معنوی در سال های اخیر سکوت اختیار کرده بود؟، گفت: از سال ها پیش رئیس ایکوموس ایران بوده و هستم شاید عاشق از معشوق دور بوده باشد ولی از نظر ذهنی از او دور نیست.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی از راه اندازی موزه دکتر حبیبی خبر داد و گفت: این موزه به زودی افتتاح می شود.

حجت سپس تفاوت موزه دوران اسلامی با موزه ایران باستان را برای مجری برنامه که اطلاعی از این موضوع نداشت، توضیح داد و بیان کرد: امیدواریم موزه دوران اسلامی تا اواسط تابستان سال آینده افتتاح شود.

وی گفت: برای برپا داشتن عـَلم میراث فرهنگی، فرصت برای همه کم است. پیدا کردن ریشه ها کار بزرگی است، ریشه ما در میراث فرهنگی است.

معاون میراث فرهنگی همچنین با اعلام اینکه روزهای شنبه از ساعت 10 تا 12 برای دیدار مردمی وقت گذاشته، گفت: مشغله ام زیاد است، اما برای اینکه نگویند درها را به روی خودش بسته، هر کسی که می خواهد دیداری داشته باشد را می پذیرم، ضمن اینکه نمی خواهم رابطه ام با رسانه ها محدود باشد چون همه رسانه ها پلی بین ما و مردم هستند.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی درباره اینکه توجه کمتری به حوزه گردشگری دارد هم گردشگری را مجموعه اضافه ای دانست که می تواند در کنار گندمی که بدست می آید بوجود بیاید.

صلواتی ثبت شدن میراث فرهنگی

وی درباره تعداد زیاد آثار ثبتی گفت: در هفت سال گذشته جلساتی برای ثبت آثار تاریخی برگزار می‌شد و با یک صلوات اثری را ثبت می کردند تمام مدارک آن موجود است و نشان می دهد یک پرونده ثبتی تنها دو برگ کاغذ داشته در حالیکه پیش از این پرونده های میراثی چند هزار صفحه سند داشته اند. درست است که حداقل ارزش ها باعث ثبت یک میراث می شود، ولی روش اجرای آن مورد سوال است.

حجت گفت: اگر بالغ بر 30 هزار بنا ثبت کنیم و اعتبار به اندازه آنها نباشد، همه می توانند بگویند چرا کم کاری کرده اید، در حالیکه بودجه و کارشناس به تعداد میراثی که ثبت شده، نداریم.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی درباره حضور باستان شناسان خارجی در محوطه های تاریخی هم گفت: در دوره های قبل باستان شناسان خارجی به ایران می آمدند و سرپرستی هیات ها را برعهده می‌گرفتند، نتایج تحقیقاتشان را نیز به صورت مقاله در خارج از کشور منتشر می کردند اما در سال‌های اخیر باستان شناسان ایرانی مهارت های لازم را کسب کرده است دیگر احتیاجی نبود که باستان شناس خارجی موضوع و مکان حفاری را برای پاسخ به سوالاتشان انتخاب کنند.

معاون سازمان میراث فرهنگی ادامه داد: با دستوری که داده ام قرار شده باستان شناسان ایرانی مکان، زمان و سوالات مربوط را در اختیار داشته باشند و باستان شناسان خارجی هم می توانند به کمک هیات ایرانی بیایند، ولی باید به سوالات فرهنگ ما پاسخ داده شود.

در حاشیه یک برنامه تلویزیونی

مجری برنامه شب آفتابی، محمود احمدی بود، وی چند بار در طول مصاحبه با قائم مقام سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که خانه ظهیرالاسلام در تهران توسط وزارت کار به صورت کامل تخریب شده. این نکته با تذکر مهدی حجت روبرو شد از این باب که خانه ظهیرالاسلام در اختیار سازمان تامین اجتماعی است و به صورت کامل تخریب نشده بلکه قسمت هایی از آن مورد بی توجهی قرار گرفته است.

احمدی در جای دیگری اعلام کرد: مدیریت قبلی موزه ملی که مسئولیت آن را خانم اردکانی به عهده داشت، خوشایند نبوده ولی با این حال به مدیریت فعلی این موزه که باز هم به زنان سپرده شده امیدواریم.

وی در بخش دیگری به حجت گله کرد که چرا هیچ یک از باستان شناسان خارجی در ایران اکنون حضور ندارند در حالیکه می توان از اطلاعات و امکانات باستان شناسان خارجی استفاده کرد.

این صحبت مجری برنامه در حالی بود که خبرهای بسیاری در حوزه فعالیت مشترک ایرانی ها، ایتالیایی‎ها و آلمانی ها در تخت جمشید و محوطه های تاریخی دیگر به تازگی در رسانه های داخلی منتشر شده است.