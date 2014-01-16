هیچ تحریمی رشد ایران را متوقف نمی کند

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر فعالیت های اخیر هسته ای ایران را مایه فخر و مباهات کشور در عرصه جهانی قلمداد کرد، اظهار داشت: ادامه روندکنونی در عرصه های مختلف علمی و هسته ای سبب ارتقای جایگاه و منزلت جمهوری اسلامی در همه عرصه ها خصوصا مباحث علمی و استراتژیکی می شود.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي ضمن یادآور شدن تاکیدات رهبری در زمینه لزوم توجه به تولیدات داخل این مهم را گام ارزشی در راستای رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: در این راستا توجه به انرژی هسته ای و اقدامات دانشمندان بومی کشور در این زمینه نیز باید مورد توجه و تاکید زیادی باشد.

وی ضمن تاکید بر اینکه تلاش ها و زحمات دانشمندان هسته ای کشور همواره باید ارج نهاده شود، افزود: در حال حاضر جمهوری اسلامی فناوري هسته اي را به صورت کامل به دست آورده و این دانش را نیز بومي خواهد كرد.

کارخانه ای با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی در صنعت هسته ای جايگاه هشتم جهان را به خود اختصاص داده یادآور شد: ایران با صلابت و قدرت در حال مذاكره با قدرت هاي جهاني در مسئله هسته اي هست و از مواضع برحق خود کوتاه نخواهد آمد.

نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي با بیان اینکه دانشمندان هسته ای ایران ساخت قطعات مورد نياز صنايع هسته اي را در كشور بومي کرده اند، ابراز داشت: در حال حاضر همه قطعات مورد نياز در كشور توليد مي شود.



كارخانه اي در پایان سخنانش اضافه کرد: ارتقا ایران در رتبه های علمی، پژوهشی و هسته ای نشان از ابهت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف متعالی انقلاب اسلامی دارد.

