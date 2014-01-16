"مزرعه احیایی" در جشنواره زمستانی همدان معرفی می شود

علیرضا ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه برگزاری جشنواره زمستانی امسال در همدان اظهار داشت: کلیت برگزاری این برنامه بر مبنای چارچوب سال گذشته است اما هدف اصلی از برگزاری این جشنواره در سال جاری توجه به آیتم های کیفی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان افزود: با توجه به اینکه امسال شاهد بارش برف بسیار خوبی در استان همدان بودیم برنامه "مزرعه احیایی" به جشنواره زمستانی امسال اضافه می شود.

وی عنوان داشت: وجود برف و برنامه مزرعه احیایی که امسال در جشنواره زمستانی گنجانده شده پتانسیل خوبی در بارورتر کردن این جشنواره در سال جاری خواهد بود.

ایزدی ابراز داشت: علاوه بر برنامه "مزرعه احیایی" در جشنواره زمستانی ساخت آدم برفی نیز در چند نقطه از شهر در برنامه جشنواره زمستانی گنجانده شده است.

آیین های فراموش شده سنتی نیازمند احیا است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان عنوان کرد: یکی از دغدغه های اصلی در برگزاری برنامه های مجموعه میراث فرهنگی همدان مباحث فرهنگی و آیین های فراموش شده است که یک بخش عمده در این زمینه "نقالی" است.

وی با بیان اینکه متاسفانه هنوز "لالایی ها" را نتوانستیم وارد جشنواره زمستانی کنیم، گفت: علی رغم پیگیریهای انجام شده هنوز جوابی در این زمینه دریافت نکرده ایم اما هدف بر این است که در صورت امکان حتی این برنامه برای بانوان اجرا شود تا بانوان با آواها و لالایی ها آشنا شوند.

علیرضا ایزدی افزود: ورود آواها و لالایی ها به جشنواره زمستانی مقداری سخت و زمان بر است و نیاز به تمرکز دارد تا به سرانجام هدف برسد چرا که جزو آیین های بسیار زیبای این مرز و بوم است که در حال فراموشی است.