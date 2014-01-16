زنجان تا 8 سال آینده نیازی به ساخت مسکن ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان، طرح سرشماری نفوس و مسکن را منطقی تر از نمونه گیری یاد کردوافزود: در این راستا در برنامه ریزی سرشماری بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد.
وی ،اظهار داشت: در این راستا آمار به دست آمده از طریق طرح سرشماری ضریب دقت بیشترو بهتری از نمونه گیری دارد.
استاندار زنجان گفت: در سال 65 نرخ بیکاری استان 8 درصد بود که در سال 90 به 11,4 درصد رسیده است.
انصاری، گفت: میزان اشتغال استان در بخش صنعت ساختمان بیشتر ازکشور است و در این راستا در بخش صنعت و معدن اشتغال استان از میانگین کشوری پایینتر است.
وی در ادامه، با اشاره به اینکه 23 درصد از تحصیلکردها در زنجان بیکار هستند گفت: در همین راستا 37 درصد از دیپلم ها هم بیکار هستند بنابراین 60 درصد افراد فرهنگ مزد گیری را کار مناسب تلقی می کنند.
استاندار زنجان یادآورشد: این نرخ بیکاری تحصیلکرده مطلقا خواهان به کارهای غیر اداری نیستند.
استاندار زنجان تاکید کرد: نرخ بیکاری شهری و روستایی در کشور متفاوت است ونرخ بیکاری استان در این راستا بیشتر از کشور است چرا که جمعیت روستایی ما بیشتر از کشور میباشد.
انصاری گفت: با توجه به مهاجرت روستاییان به شهر بیکاری افزایش پیدا می کند و در این صورت ایجاد اشتغال گران تر است و به تبع آن هم نرخ بیکاری افزایش پیدا می کند.
وی، به قانون بودجه سال 93 اشاره کردو افزود: بوجه سال 93 در دست تصویب است و در این راستا شورای برنامه ریزی اختیاراتی دارد و توزیع اعتبارات استانی بر عهده این شورا است و در این راستا کمیته های شهرستانی باید پروژه ها را با مشارکت شورای برنامه ریزی مشخص کنند.
استاندار زنجان یاد آورشد: حدود 167 میلیارد ریال اعتبارات که از محل اعتبارات منطقه ای است به استان ابلاغ شده است.
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