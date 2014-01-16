به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمين محمد صادق صالحي منش در بازدید از شهرک صنعتی شکوهیه قم كه معاونين استانداري و مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان وي را همراهي مي‌كردند برضرورت توجه به نيازهاي بخش خصوصي در بخش صنعت تأكيد كرد.

وي در بازديد از كارخانه گلريزپليمر طي سخناني اظهار داشت: ما در جمع فعالان اقتصادي و صنعتي حضور پيدا كرديم تا اعلام كنيم از اولويت‌هاي كاري استانداري پشتيباني و توجه به صنعت و توليد است.

استاندار قم بيان داشت: بخش خصوصي مي‌تواند به خوبي بحث اشتغال و جمع آوري و استفاده بهينه از سرمايه را با دلسوزي انجام دهد و موفقيت اين نوع مديريت در مقايسه با مديريت پروژه‌هاي دولتي قابل مشاهده است.

وي با تقدير از صاحبان سرمايه و واحدهاي صنعتي كه در شهرك‌هاي صنعتي استان اقدام به فعاليت نموده‌اند خدمت رساني با ايشان و رفع نياز آنها را وظيفه دستگاه‌هاي دولتي دانست.

حجت الاسلام صالحي منش گفت: صنعتگران استان قم با فعاليت ايثارگونه خود و تلاش‌هاي شبانه روزي در خط مقدم جهاد اقتصادي قرار گرفته‌اند.

وي با تجليل و تقدير از فعالان اين عرصه تاكيد نمود يكي از اهداف دولت تدبير و اميد حمايت بي چون و چرا از صنعتگران بخش اقتصادي مي‌باشد.

ضرورت توجه به بخش خصوصی در عرصه صنعت

استاندار قم با دعوت از سرمايه گذاران اين بخش افزود شرايط ويژه و موفقيت استراتژيك استان قم زمينه جذب سرمايه گذاري را براي سرمايه گذاران فراهم نموده است و ما وظيفه داريم با تمام وجود در خدمت سرمايه گذاران اين بخش باشيم.

وي تاكيد کرد كارگزاران اين بخش و مجموعه مديران در بخش صنعت بدانند با تمام وجود و با استفاده از تمامي امكانات بايد در خدمت بخش خصوصي باشند.

حجت الاسلام صالحي منش در ادامه بازديد خود از شهرك صنعتي شكوهيه در سالن شهداي كارگر حاضر شد و درجمع اعضاء شركت خدماتي شهرك و جمعي از مديران واحدهاي صنعتي گفت: شهرك‌هاي صنعتي استان قم خوشبختانه از زيرساخت‌هاي مناسبي برخوردار است و الحمد الله در اين زمينه مشكل جدي نداريم ولي با كمبودهايي روبرو هستيم.

وي افزود: مسئولان شركت شهركهاي صنعتي قم مي‌بايست براي رفع همين كمبودها نيز تمام تلاش خود را انجام دهند و ما نيز به صورت مستمر مشكلات شهرك‌ها و واحدهاي صنعتي را پيگيري مي‌كنيم.

در ابتداي اين نشست مهندس ابراهيمي مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي قم گزارشي از اقدامات صورت گرفته و نيازهاي واحدهاي صنعتي را ارائه كرد.

گفتني است رئيس هيئت امناي شركت خدماتي شهرك صنعتي شكوهيه و تعدادي از مديران واحدهاي صنعتي نيز به بيان نيازها و مشكلات پيش روي توليد و صنعتگران پرداختند.

در ارائه تسهيلات از بروكراسي‌ها کاسته شود

استاندار قم همچنین در ديدار اعضاي شوراي بانك‌هاي استان قم با وی ضمن تبريك ميلاد باسعادت پيامير اكرم و امام صادق(ع) خدمت صادقانه در جهت رضاي خدا و ياري خلق خدا را موهبت الهي دانست.

حجت الاسلام صالحي منش جلب رضايت خداوند و خدمت رساني به مردم را مهمترين شاخص يك رقابت سالم و موجب تعالي و آرامش انسان خواند.

وی خواستار ارائه تسهيلات آسان و باسرعت به مردم شريف استان و سرمايه گذاران شد و افزود: سعي كنيد در ارائه تسهيلات از بروكراسي‌ها تا حد امكان بكاهيد تا زمينه جلب رضايت بيشتر مردم فراهم شود.

استاندار قم با بيان اينكه امروز تار و پود اقتصاد كشور با فعاليت بانك‌ها درهم تنيده است گفت: پس از پيروزي انقلاب اسلامي پيشرفت چشمگيري در علم، صنعت و سطح زندگي مردم رخ داده است و بانك‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي در اين پيشرفت داشته اند.

حجت الاسلام صالحي منش با اشاره به وضعيت جاري كشور و وجود مشكلات اقتصادي گفت: اگر همه مسئولان و مردم به صورت جهادي و با تدبير عمل كنند، مي‌توانيم همه مشكلات موجود را پشت سر بگذاريم و فرمان مقام معظم رهبري مدظله العالي در سال جهاد اقتصادي تحقق پيدا خواهد كرد.

بخش خصوصی نبض تپنده نظام جمهوری اسلامی است

استاندار قم در ديدار با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان قم ضمن استماع نقطه نظرات و پیشنهادات اعضاء بخش خصوصي را نبض تپنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نامید.

حجت الاسلام صالحی منش، تلاش مجاهدانه و تعهد بخش خصوصی در استان قم را ضامن اشتغال جوانان دانست و افزود: با تدبیر و تلاش در امر افزایش واحدهای تولیدی گام های موثری در امر اشتغال جوانان برداشته شود.

وی گفت: همه ما در مقابل مشكلات اقتصادي بايد پاسخگو باشيم و در جهت رفع مشكلات بايد تلاش كنيم و من وظيفه خود مي‌دانم تا در خدمت فعالان بخش اقتصادي باشم.

استاندار قم با اشاره به کمبود اعتبارات دولت در دو سال اخیر گفت: خیلی از مشکلات نیاز به اعتبارات ندارند و با پیگیری مستمر می‌توان آنها را مرتفع نمود.

وی مشکل واردات کالا از کشورهای دیگر را از موانع اشتغالزایی عنوان کرد و گفت: با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید انتظار می رود واردات کالا کاهش یافته و به محصولات تولیدی کاگران ایرانی بهای بیشتری داده شود.

حجت الاسلام والمسلمین صالحی منش همچنین با اشاره به ارتباط تنگاتنگ و متقابل دولت و بخش خصوصی، آماده سازی زیرساخت های تولید را از وظایف دولت دانست و افزود: در صورتی که زیر ساخت هاآماده شوند در جذب سرمایه گذاران تسهیل خواهد شد.

استاندار قم ایجاد کارگروهی از فعالان اقتصادی استان در جهت شناخت پتانسیل های قم را خواستار شد و افزود: باید جذب سرمایه گذاران با توجه به شرایط و نیازهای بومی استان قم صورت پذیرد.