چهره مردمي پليس را به جامعه نشان دهيم/برنامه ناجا برای نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعيل احمدي مقدم در جلسه جمع بندي هفته ناجا سال 92، ضمن تبريک ايام ولادت حضرت محمد (ص) و گراميداشت هفته وحدت، با اشاره به اينکه بايد به دنبال اثر بخشي برنامه ها در اين هفته باشيم،‌ گفت: هفته ناجا فرصتي براي برقراري ارتباط بيشتر با مردم و اصلاح تصورات آنان از نيروي انتظامي است.

وي با بيان اينکه در سال جاري مي خواستيم همزمان با چرخش دولت در تحکيم آرامش جامعه همراه آنان باشيم، اظهار داشت: شعار هفته ناجا عنوان کلي است و بايد تمام فعاليت ها در اين مدت، حول اين گفتار باشد، درواقع شعار هفته نيروي انتظامي و همچنين روزهاي آن، پارادايم اصلي کار ما محسوب مي شود.

مقدم افزود: براي برنامه ريزي هاي هفته بزرگداشت ناجا در سال آينده، بايد تا ارديبهشت ماه طرح هاي اوليه و ايده هاي آن، آماده باشد.

وی تاکید کرد؛ بايد از پيام ها و شعارهاي پراکنده و در راستاي آن فعاليت هاي غير متمرکز جلوگيري کنيم و هرسال با تمرکز بر يک اصل مانند، مشروعيت، اقتدار و ... برنامه هاي خود را تعريف کنیم.مردم بايد در اين هفته يک موضوع را برجسته ديده و با شعارهاي متعدد مواجه نشوند.

فرمانده ناجا مخاطبان برنامه هاي هفته ناجا را به سه گروه مردم(توده)، نخبگان و افراد داخل سازمان تقسيم کرد و گفت: اگر بتوانيم در هفته ناجا، براي نخبگان چند فعاليت چشمگير در حوزه دانش و فناوري از نيروي انتظامي به نمايش بگذاريم ديدگاه و نظر آنان را به سوي خود جلب کرده و باعث تغيير در ايده هاي آنان نسبت به پليس مي شويم.

وي با اشاره به اينکه امسال دولت هنوز بطور کامل مستقر نشده بود، نتوانستيم از ظرفيت هاي آن براي هفته ناجا بهره مند شويم، خاطرنشان کرد: بايد نخبگان يکي از گروه هاي هدف برنامه هاي ما باشند تا در نهايت بتوانيم ذهنيت هاي آنان را تغيير دهيم. ديدگاه دولت جديد در اين گونه مسائل متفاوت از گذشته است و به سازمان ها اعتماد دارد و همين امر باعث مي شود تا ناجا، سازماني که عده اي بي اطلاع در آن فعاليت مي کنند، به نظر نيايد. گام بعدي، تلطيف ارتباط با مردم است.

احمدي مقدم استفاده از حداکثر ظرفيت برنامه هاي پرنشاط و ورزشي را مطلوب دانست و گفت: البته بايد در اينگونه برنامه ها نيز نوآوري در ايده هم صورت پذيرد.

اين مقام ارشد انتظامي به نوآوري در استفاده از رسانه ها نيز اشاره کرد و افزود: در پخش برنامه ها از رسانه ها تنها نبايد بدنبال تلطيف ارتباط با مردم باشيم بلکه بايد به ارائه آموزش ها نيز پرداخته و همچنين حول شعار هفته ناجا به تصويرسازي بپردازيم که پليس داراي چهره نرم و در عين حال مقتدر است.

رئيس پليس کشور خاطرنشان کرد: همچنين بايد بتوانيم از ظرفيت هاي هفته دفاع مقدس و بازگشايي مدارس نيز استفاده کنيم و حس آرامش را در جامعه ارتقاء دهيم.

احمدي مقدم با اشاره به اينکه در هفته ناجا بايد پيشرفت هاي نيروي انتظامي در ابعاد مختلف را نيز به تصوير بکشيم، گفت: در اين هفته مي بايست با نشان دادن تلاش ها و پيشرفت ها در سازمان و حتي خانواده هاي کارکنان و نخبگان اين سازمان، افتخارات و ظرفيت هاي خود را به نحو مطلوب و مناسب ارائه دهيم.

وي با اشاره به اينکه برخي از نهادهاي ديگر نيز داراي هفته هستند اما تنها فعاليت هاي آنان در همان مدت مورد توجه مردم قرار مي گيرد، اذعان داشت: بايد مردم را درگير برنامه هاي هفته ناجا کنيم، البته اين به معناي خسته کردن مردم و همچنين کارکنان در اين مدت نيست.

احمدي مقدم با بيان اينکه خوشبختانه هفته ناجا هرسال بهتر از سال گذشته برگزار شده است، گفت: بايد برنامه هاي هفته ناجاي سال 93 تا ارديبهشت ماه آماده شده و جلسات بازنگري آن برگزار شود تا بتوانيم در شهريور برنامه ها و فعاليت هاي نهايي خود را اعلام کنیم.

گفتني است در ابتداي مراسم سردار محمد جواد زاده کمند رئيس دبيرخانه ستاد هفته ناجا، گفت: خوشبختانه برنامه هاي هفته بزرگداشت نيروي انتظامي امسال در سطوح ملي و حتي بين المللي داراي بازتاب خوبي بوده است.

همچنين سردار سعيد منتظرالمهدي معاون اجتماعي ناجا، گزارشي کامل از برنامه ها و فعاليت رده هاي مختلف نيروي انتظامي را ارائه کرد.