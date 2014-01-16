وزیر بهداشت با مدیران شرکت فولاد خوزستان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که صبح امروز با حضور مدیران دانشگاه علوم پزشکی اهواز به منظور بررسی مشکلات صنایع آلاینده و راهکارهای از بین بردن آلودگی های اخیر که منجر به مراجعه هزاران نفر از مردم به بیمارستان ها برگزار شد، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به ارائه گزارشی درباره مشکلات بارندگی اخیر در این شهرستان و بروز علائم تنفسی پس از آن در میان شهروندان اهوازی پرداخت.

اسماعیل ایدنی با اشاره به مشکل ساز بودن وجود صنایع آلاینده برای مردم اهواز خواستار توجه صنایع استان خوزستان به حل این معضل با نصب فیلترها و دستگاه های کاهش آلایندگی هوا شد.

همچنین مدیرعامل شرکت ملی فولاد خوزستان نیز با اشاره به اقدامات این شرکت در راستای کاهش آلودگی ها عنوان کرد: نصب فیلترهای کاهش غبار و انجام اقداماتی به منظور عدم بازگشت آب مصرفی صنایع فولاد به کارون و نصب دستگاه های تصفیه پساب مهمترین اقدامات ما برای کاهش میزان آلایندگی ها بوده است.

مجید شریفی با اشاره به نصب دستگاه مانیتورینگ آلودگی هوا در اطراف کارخانه جات فولاد خوزستان گفت: این کار با هماهنگی و نظارت سازمان محیط زیست بوده است که نظارت آنها را تسهیل می کند.

همچنین وزیر بهداشت نیز در سخنانی بابیان این که وزارت بهداشت خود را در برابر سلامت مردم مسئول می داند، اظهارکرد: امیدواریم دستگاه هایی نظیر شرکت نفت و شرکت فولاد خوزستان که به نوعی در آلودگی هوای نقش دارند اقدامات لازم در خصوص رفع مشکلات زیست محیطی و بهداشتی را انجام دهند.

سید حسن هاشمی اضافه کرد: لازم است شرکت نفت و شرکت فولاد خوزستان خود را در قبال سلامت مردم مسئول بدانند و در این زمینه پاسخگو باشند.

وی همچنین خواستار انتقال صنایع آلاینده از درون شهر به خارج از آن شد.