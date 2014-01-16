حمام تاریخی شهر آبعلی به موزه مردم شناسی تبدیل می شود

حامد قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آبعلی شهری در 30 کیلومتری پایتخت است که دارای ظرفیت های بسیاری برای رشد و توسعه می باشد.

وی با اشاره به قابلیتهای بی شمار این شهر برای تبدیل به قطبی گردشگری افزود: شهر آبعلی با ویژگی های منحصر به فردی نظیر نزدیکی به پایتخت، استقرار در مسیری ترانزیتی، برخورداری از آب و هوایی مطبوع، بهره گیری از داشته های گردشگری خدادادی و از همه این موارد مهمتر وجود مردمانی میهمان نواز می تواند به قطب گردشگری استان تهران، کشور و در دورنمایی دست یافتنی و در سایه برنامه ریزی های صحیح و مدون، جهان بدل شود.

قربانی ادامه داد: شهر آبعلی به دلیل قدمت تاریخی دارای چندین اثر مربوط به دوره های گذشته است که از جمله آنها می توان به حمام تاریخی "زمرد"، بقاع متبرکه امامزادگان حمزه(ع)، صالح(ع) "پیر گلبو" و همچنین غار "سنگ دروازه" اشاره کرد.

این مسئول اضافه کرد: چشمه های زیبای آب آهن با خواص بی شمار درمانی در داخل مجموعه هتل آبعلی و مناطق پایین دست این اثر و همچنین دیگر چشمه های رنگارنگ آب معدنی با خواص و کانی های گوناگون در سایر نقاط از دیگر جاذبه های توریستی این شهر قلمداد می شوند که می توان با ساماندهی آنها موجبات ارتقای رشد گردشگری آبعلی را فراهم ساخت.

وی یادآور شد: علاوه بر حمام زمرد، حمام تاریخی دیگری در آبعلی وجود دارد که بر اساس طرح اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مقرر شد که به موزه مردم شناسی تبدیل شده و برخی اشیاء تاریخی متعلق به آبعلی در آن به نمایش درآید.