زمان بازی حذفی ماهان تندیس قم با پالایش و گاز ایلام تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم بعد از اینکه موفق به کسب سومین پیروزی متوالی خود در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور برابر تیم بانوان دادگر جیرفت کرمان شد حالا باید در جام حذفی فوتبال بانوان کشور به میدان برود.

در حالی که از فصل جاری رقابت های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه های کشور تنها دو هفته باقی مانده است، تیم بانوان ماهان تندیس قم در جدال با دادگر جیرفت کرمان در هفته نخست دور برگشت لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور به برتری رسید تا با آرامش خاطر و خیالی آسوده به مسابقه جام حذفی بیاندیشد.

تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم در هفته نخست از دور برگشت لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور در حضور بانوان فوتبال دوست جیرفتی به مصاف تیم دادگر این شهر رفت و دیداری که دو تیم برای صعود به لیگ برتر فوتبال بانوان کشور تلاش می کردند با سه گل پیروز شد تا مطمئن از صعود به لیگ برتر برای موفقیت در جام حذفی فوتبال بانوان کشور نیز تلاش کند.

بانوان فوتبالیست ماهان تندیس قم در دیدار برگشت با دادگر جیرفت کرمان با اندوخته شش امتیازی از دیدارهای قبلی خود با روحیه ای مضاعف به مصاف تیم دادگر جیرفت کرمان رفتند و در حالی که با حفظ توپ و خلق موقعیت های گل فراوان توانستند مزد برتری خود را در پایان 90 دقیقه با سه بار گشودن دروازه حریف کسب کنند.

تیم فوتبال بانوان ماهان تندیس قم بعد از اینکه در روز بیست و چهارم دی ماه با تیم دادگر جیرفت کرمان از سری مسابقات لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه های کشور بازی کرد می بایست طبق برنامه کمیته بانوان فدراسیون فوتبال سه روز بعد از این بازی یعنی بیست و هفتم دی ماه در جام حذفی به میدان می رفت.

اما با تغییری که از سوی کمیته بانوان فداسیون فوتبال در برنامه برگزاری بازی های جام حذفی فوتبال بانوان باشگاه های کشور ایجاد شد، روز برگزاری دیدار تیم های فوتبال بانوان ماهان تندیس قم و پالایش و گاز ایلام از دومین مرحله مسابقات جام حذفی فوتبال بانوان کشور از روز جمعه بیست و هفتم دی ماه به روز سه شنبه هشتم بهمن ماه تغییر کرد.