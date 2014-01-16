وحدت بزرگترین نیاز امروز جوامع اسلامی است/کرمانشاه پیشرو اتحاد و همدلی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن زمانی پیش از ظهر پنجشنبه در بیست و پنجمین همایش بزرگ وحدت که در سالن انتظار کرمانشاه و با حضور مسئولین استان و جمع زیادی از علما و روحانیون اهل تشیع و تسنن برگزار شد، وحدت را به اندازه کل دین مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر وحدت و همدلی باشد دستورات دین نیز به خوبی اجرا خواهند شد.

وی تفرقه را بزرگترین بلا برای امت های مسلمان برشمرد و گفت: وجود این عامل اسلام را از تحقق برنامه هایش دور خواهد کرد و باعث ایجاد مصائب و مشکلات فراوانی خواهد شد که نمونه آن را امروز در سوریه و برخی دیگر از کشورهای اسلامی شاهد هستیم.

حجت الاسلام زمانی جرم تخریب وحدت را به اندازه تخریب کل دین دانست و گفت: از صدر اسلام تاکنون علمای این دین همواره بر مسئله وحدت تاکید داشته و آن را لازمه بقای اسلام دانسته اند.

وی یادآور شد: اینکه تصور کنیم وحدت تاکتیکی سیاسی و امری موفقت برای مقابله با دشمنان است تصوری اشتباه و غیرمعقولانه است چرا که وحدت اصلی اساسی و رکین است که برای پیشبرد اهداف و برنامه ها امری واجب و ضروری است.

معاون امور بین الملل حوزه علمیه قم در ادامه به وجود مشترکات فراوان میان مسلمانان اشاره کرد و گفت: این اشتراکات به اندازه ای هست که اختلافات بسیار جزئی و اندک دیده نشوند اما متاسفانه خود مسلمانان یک سری اختلافات موهون و ذهنی برای خود ساخته اند و دشمنان اسلام و قرآن نیز با تکیه بر همین موارد برنامه ها و نقشه های زیادی را برای ضربه زدن به مسلمانان طراحی می کنند.

حجت الاسلام زمانی خاطرنشان کرد: خدا، قرآن، پیغمبر، اسلام، حج، قبله و ده ها وجه اشتراک دیگر میان مسلمانان وجود دارد که اگر به آن ها پرداخته شود جایی برای تفرقه و تشدد باقی نمی ماند و مطرح کردن مباحث شیعه و سنی و اندک اختلافاتی که در فرع دین میان آن ها وجود دارد نکته ای است که نباید مطرح و برجسته شوند.

وی یادآور شد: امروز هیچ عالم دینی اهل سنتی پیدا نمی شود که تفکرات و دیدگاه های امام جعفر صادق(ع) را قبول نداشته باشد و روایات نقل شده از سوی ائمه اطهار (ع) در خصوص فرمایشات پیامبر مکرم اسلام (ص) را قبول نداشته باشد.

رایزن سابق فرهنگی ایران در مصر همچنین در خصوص مشاهده جریانی وابسته به وهابیت در کشور هشدار داد و گفت: گروه های تکفیری که در دل این جریان ایجاد شده اند امروز بزرگترین آفت برای دین اسلام هستند و تنها کارشان بردن آبروی اسلام و مسلمین نزد غیر مسلمانان است.

حجت السلام زمانی وهابیون را فارغ از هرگونه منطق و بینش اسلامی معرفی کرد و گفت: در دیداری که سال های پیش با علمای وهابیون عربستان داشتم آن ها را مسلمانانی را که به زیارت حرم مطهر پیغمبر آمده و در حال مناجات و دعا خواندن بودند را مشرک می دانستند و برای این کار خود دلایل نامعقولی نیز ذکر می کردند.

وی وضعیت کنونی وحدت میان مسلمانان کشور را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: پیروان تشیع و تسنن سال های سال است که بدون کوچکترین مشکلی در کنار یکدیگر زندگی می کنند و با احترام به عقاید همدیگر در صدد تقویت اسلام برآمده اند.

زمانی همچنین تقدیم 50 شهید روحانی اهل سنت از استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در اوایل انقلاب و در راستای حمایت از آن را نمونه ای بارز از همراهی اهل سنت کشور با برنامه های نظام عنوان کرد و گفت: آن ها سهم زیادی در موفقیت های انقلاب از ابتدا تاکنون داشته اند.

رایزن سابق فرهنگی ایران در مصر به عوامل پیروزی بخش انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: وجود اسلام کامل ، وحدت و یکپارچگی کامل و وجود رهبری مقتدر و شجاع عواملی بودند که انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساندند و این دقیقا همان چیزی بود که انقلاب کشورهایی نظیر نصر، تونس و لیبی از آن بی بهره بودند.

حجت الاسلام زمانی در پایان ضمن آنکه خواستار افزایش وحدت و همدلی در کشور شد، استان کرمانشاه را پیشرو اتحاد و همدلی در ایران دانست و گفت: عالمان دینی شیعه و سنی در کرمانشاه به خوبی توانسته اند شرایط لازم برای این اتحاد و همدلی را ایجاد کنند که باید از آن ها قدردانی کرد.