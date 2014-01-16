بازسازی بافت فرسوده تبریز اولویت این کلانشهر است

احتشام حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: باید با ایجاد ساز و کارهای اجرایی و عمرانی در بافت فرسوده و حاشیه ساز تبریز از شهردار تبریز در پیشبرد این برنامه ها حمایت لازم را داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه افزود: تلاش بر این است مردم تبریز تحول را در شهر همراه با تحول در شورا و مدیریت شهری شاهد باشند چرا که امروزه در دنیا سرمایه ، مدیریت سطح است.

حاجی پور همچنین با بیان اینکه طرح های مشارکتی در مورد بافت فرسوده و حاشیه نشینی با تفاهم نامه هایی تدوین خواهد شد گفت: این امر نیازمند فرهنگ سازی است.

وی با تاکید بر روشن شدن چشم انداز بازسازی و احیای بافت فرسوده در این شهر بیان داشت: این امر نیاز به تدوین چارچوب های لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم دارد.

عضو شورای اسلامی شهر ابراز داشت: اعضای شورا صدای مردم هستند و صدای مردم باید به عمل و کوشش تبدیل شود تا آرامش و آسایش عمومی تامین شود.

حاجی پور با ابراز این مطلب که با انتخاب شهردار تبریز مسیر توسعه این شهر هموارتر شده است گفت: شورا حمایت های لازم را از مدیریت فعلی شهر خواهد داشت.