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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۲

حاجی پور:

بازسازی بافت فرسوده تبریز اولویت این کلانشهر است

بازسازی بافت فرسوده تبریز اولویت این کلانشهر است

تبریز – خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز بازسازی بافت فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی تبریز را برای افزایش زیبایی های این کلانشهر را جزو اولویت های کاری شورا و شهرداری اعلام کرد.

احتشام حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: باید با ایجاد ساز و کارهای اجرایی و عمرانی در بافت فرسوده و حاشیه ساز تبریز از شهردار تبریز در پیشبرد این برنامه ها حمایت لازم را داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی در ادامه افزود: تلاش بر این است مردم تبریز تحول را در شهر همراه با تحول در شورا و مدیریت شهری شاهد باشند چرا که امروزه در دنیا سرمایه ، مدیریت سطح است.

حاجی پور همچنین با بیان اینکه طرح های مشارکتی در مورد بافت فرسوده و حاشیه نشینی با تفاهم نامه هایی تدوین خواهد شد گفت: این امر نیازمند فرهنگ سازی است.

وی با تاکید بر روشن شدن چشم انداز بازسازی و احیای بافت فرسوده در این شهر بیان داشت: این امر نیاز به تدوین چارچوب های لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم دارد.

عضو شورای اسلامی شهر ابراز داشت: اعضای شورا صدای مردم هستند و صدای مردم باید به عمل و کوشش تبدیل شود تا آرامش و آسایش عمومی تامین شود.

حاجی پور با ابراز این مطلب که با انتخاب شهردار تبریز مسیر توسعه این شهر هموارتر شده است گفت: شورا حمایت های لازم را از مدیریت فعلی شهر خواهد داشت.

کد مطلب 2215871

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