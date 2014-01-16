ابراهیم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم افتتاحیه سومین جشنواره دوسالانه عکس حوزه با حضور معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: این مراسم اول بهمن ماه، ساعت 9 و 30 دقیقه آغاز می‌شود و پس از اتمام آن نمایشگاه عکس برترین‌های سومین دوره جشنواره دوسالانه عکس حوزه در نگارستان اشراق افتتاح می‌شود.

دبیر جشنواره دوسالانه عکس حوزه بیان کرد: در مراسم افتتاحیه از صاحبان 14 اثر برگزیده تقدیر می‌شود.

سلیمانی تصریح کرد: در سومین دوره این جشنواره تعداد آثار رسیده به دبیرخانه 2 و نیم برابر بیشتر از دوره قبل بوده و همچنین این میزان رشد در تعداد هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره نیز بوده است.

وی عنوان کرد: پس از بررسی داوران 80 اثر در بخش تک عکس و 70 اثر در بخش مجموعه عکس انتخاب شدند و هم اکنون اسامی 65 نفر بر روی سایت photohawza.eshragh.info قرار دارد.

گفتنی است سومین جشنواره دوسالانه عکس حوزه به شکل تخصصی و با موضوع حوزه برگزار شد.