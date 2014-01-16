به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا طهماسبی، با اشاره به اینکه استان زنجان نیز از روند رو به رشد بیماریهای کلیوی مستثنی نیست افزود: فعالیتهای تبلیغاتی و فرهنگی انجمن حمایت از بیماران کلیوی زنجان در جلوگیری از ورود اغلب بیماران به چرخه دیالیز چشمگیر بوده و این انجمن با گسترش برنامههای آموزشی و پیشگیری در کاهش بیماری در منطقه، نسبت به آمار کشوری موفق عمل کرده است.
وی تعداد بیماران کلیوی استان زنجان را هزار و 178 نفر برشمرد و تاکید کرد: 270 نفر بیمار دیالیزی در 6 مرکز استان زنجان تحت دیالیز هستند.
مدیر انجمن کلیوی استان زنجان یادآور شد: در حال حاضر 573 بیمار پیوند کلیه و 335 بیمار مراقبتی در استان زنجان وجود دارد.
طهماسبی ، شناخت و آگاهی مردم از عوارض و خطرات بیماریهای کلیوی را در پیشگیری از این بیماریها، موثر دانست و ادامه داد: مردم از طریق پایگاههای اطلاعرسانی انجمن کلیوی زنجان و مراکز بهداشتی و درمانی در سطح استان، علایم و نشانههای اولیه بیماری را بشناسند و هر سال یکبار با آزمایش ساده از سلامتی کلیههای خود مطلع شوند.
وی به مراقبت از کلیهها تاکید و اظهار کرد: شناخت عوامل و پیشگیری از آن به درستی در ذهن مردم جا نیفتاده و انجمن کلیوی زنجان تلاش دارد تا در زمینه پیشگیری و آگاهیدهی به مردم، عملکرد خوبی را ارایه دهد.
مدیر انجمن کلیوی زنجان، با اشاره به اینکه عامه مردم به سلامت خود اهمیت نمیدهند و به علایم و نشانههای اولیه بیماری و نحوه پیشگیری از آنها آشنا نیستند، تاکید کرد: دولت هر ساله با افزایش فضاهای درمانی و خرید تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی لازم، هزینههای سنگینی را متحمل میشود، اما مراکز درمانی دولتی، خصوصی و مطبها مملو از بیماران مختلف هستند.
ریشهکنی بیسوادی در اولویت برنامههای کمیته امداد
مدير امور فرهنگي کميته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان، از ريشهکني بيسوادي در بين جامعه هدف کميته امداد استان زنجان خبر داد.
محمدرضا صراطي با اعلام این خبر اظهار کرد: کميته امداد استان زنجان در راستای عمل به منويات مقام معظم رهبري و همچنين ارتقاي سطح دانش خانوادهها در بين جامعه هدف اين نهاد با همکاري نهضت سوادآموزي اقدام به آموزش مددجويان ميکند.
وي با اشاره به اينکه معرفي مددجويان به نهضت سوادآموزي جهت آموزش از بين مددجويان 10 تا 49 سال صورت ميگيرد، اذعان کرد: امسال 794 نفر از مددجويان اين نهاد برابر با 97 درصد از جامعه هدف داراي شرايط لازم براي باسواد شدن هستند.
مدير امور فرهنگي کميته امداد استان زنجان با بيان اينکه 21 نفر از مددجويان به علت بيماري موفق به اخذ مدرك نهضت سوادآموزي نشدند، اضافه کرد: در حال حاضر استان آمادگي لازم را براي برگزاري جشن ریشهکنی بيسوادي و شكرگذاري بابت باسواد شدن جامعه هدف در بين گروه سني 10 تا 49 است.
نظر شما