تعزیر 39 واحد متخلف بهداشتی در شهرهای هیدج و صائین قلعه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا عزیز پور افزود: این گزارش حاکی از آن است که واحد های متخلف بر اساس آراء قطعی علاوه بر تذکر کتبی مبنی بر رعایت قوانین بهداشتی به پرداخت مبلغی بالغ بر35میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم و حکم در محل اجرا گردید.



وی به محکومیت 263 میلیونی قاچاقچی پوشاک در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان اشاره کردو اظهار داشت: قاچاقچی انواع پوشاک خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به ضبط کالا و جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.



مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: به موجب حکم قطعی شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان قاچاقچی مقادیر متنابهی انواع پچوشاک خارجی علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 263 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم گردید.



عزیزپور ، از تعزیر عامل قاچاق جوراب هاب خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر دادو یادآورشد: عامل قاچاق انواع جوراب های خارجی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان به پرداخت مبلغی بالغ بر 120 میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.



وی ، افزود: بر اساس گزارش کشف مامورین مبارزه با جرائم اقتصادی ناحیه انتظامی زنجان از مسیر فرعی و میانبر منتهی به شهر و شکایت گمرک ، شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان عامل قاچاق انواع جوراب های خارجی را علاوه بر ضبط کالاهای مکشوفه و مورد قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغی بالغ بر 120 میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم نمود.



1421 نفر در زنجان تغییر نام داده اند



معاون اسناد هویتی ثبت احوال استان زنجان درخصوص آمار تغییر نام درنه ماهه سال جاری گفت : تعداد 1 هزارو421 نفر در استان زنجان تغییر نام داده اند.



احمدی نژاد تاکید کرد: از تعدادکل اسامی تغییر یافته 1005مورد از طریق مجوز اداره کل ،287مورد از طریق صدور آراء هیات های حل اختلاف مستقر درادارات ثبت احوال و 138مورد از طریق صدور آراء دادگاهی تغییر نام انجام شده است .



وی گفت: نه ماهه امسال بیشترین تغییر نامها با مجوز خود ثبت احوال صورت گرفته است



معاون اسناد هویتی ثبت احوال استان زنجان گفت: آمارهاحاکی از آن است که پس از تفویض اختیار از سوی سازمان ثبت احوال کشور به ادارات کل استان تغییر نام افزایش چشمگیری داشته و مراجعات مردم به دادگاهها و مراجع قضایی کمتر شده و در سریع ترین زمان ممکن این کاردر ادارات ثبت احوال انجام می شود . البته دارای شرایط خاصی است و همه اسامی قابل تغییر نیست.