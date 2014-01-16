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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۲۶

فرهادی به مهر خبر داد:

امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک منطقه سربندان

امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک منطقه سربندان

دماوند - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر دماوند از امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک منطقه سربندان خبر داد.

حمید فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر دماوند از بامداد دیشب ساعت 1 همزمان با بارش برف و کولاک در محورهای مواصلاتی این شهرستان مستقر شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی با استقرار در محورهای مواصلاتی، به خودروهایی که در برف و کولاک منطقه سربندان جاده کلاک مشهد گرفتار شده بودند، امدادرسانی کردند.

این مسئول عنوان کرد: عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار در کولاک از ساعت 1 بامداد تا 5:30 صبح امروز به طول انجامید.

فرهادی ادامه داد: در این راستا یک تیم با حضور چهار نجات گر کادر و داوطلب همراه با خودرو آمبولانس در محورهای مذکور حضور یافتند.

فرهادی یادآور شد: همچنین اقلامی مانند پتو، کنسرو و ... بین 40 خودروی گرفتار در برف و کولاک توزیع شد.

کد مطلب 2215912

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