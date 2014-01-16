تقویت بنیه اعتقادی دانش آموزان در مدارس جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که ظهر پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: دانش آموزان اینده سازان کشورند که تریبت آنها به عنوان امانتی ارزشمند بدست معلمانی سپرده شده که باید در کنار تربیت علمی به تهذیب و پرورش روحی و اخلاقی آنها هم همت گمارند.

وی افزود: مشکلات حوزه آموزش و پرورش متعدد و فراوان است و یک شبه حل نمی شود اما باید دست در دست یکدیگر و حفظ وحدت و بهره گیری از مشورت صاحب نظران برای رفع آنها اقدام کنیم.



باریک بین تصریح کرد: آموزش و پرورش پایاه همه عزتها و موفقیتهاست لذا برنامه ریزی در کارها و استفاده از معلمان متعهد در تربیت فرزندان کشور ضروری است.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین یادآورشد: نباید در این عرصه فقط به مشکلات و موانع فکر کرد بلکه لازم است با نگاهی متفکرانه و با تکیه بر برنامه ریزی امیدوار بود با کمک گرفتن از اولیا و خیرین نسبت به ارتقاء سطح آموزش و پرورشی اقدام کرد.



در این جلسه مرتضی روزبه استاندار، آیت الله اسلامی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، آیت الله محمدی تاکندی استاد حوزه، نمایندگان مردم استن در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از خیرین مدرسه سازهم حضور داشتند.



در این جلسه رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی هم در خصوص اهمیت مجلس به تامین اعتبارات مورد نیاز آموزش و پرورش نکاتی را متذکر شد.



محسن بهشتی سرشت عضو معتمد شورای آموزش و پروش استان هم در این نشست اظهارداشت: با همه مشکلاتی که آموزش و پرورش در حوزه تامین امکانات و فضای آموزشی دارد اما با استفاده از همه ظرفیت های می توان به موفقیت ها بیشتر امیدوار شد.

وی افزود: باید بتوانیم متناسب با امکانات اهداف خود را تنظیم کنیم و داشتن اهداف متعدد ما را از رسیدن به نتیجه مطلوب دور می کند لذا اگر اهداف مشخصی را تنظیم کرده و در آن مسیر حرکت کنیم قادر به حل بسیاری از مسائل خواهیم بود.



بهشتی سرشت بیان کرد: اگر غفلت کنیم مشکلات دو چندان می شود و اگر تا دیروز فقط مشکل کم آبی داشتیم امروز باید با آلودگی هوا هم مقابله کنیم تا سلامت مردم دچهار بحران نشود.



این استاد دانشگاه اظهارداشت: باغات قزوین به عنوان یک فیلتر طبیعی در مقابله با آلودگی در سالهای گذشته با بی مهری دچار تخریب شده که اگر به حفظ آن بی تفاوت باشیم آیندگان آسیب های جدی خواهند دید لذا همه مسئولان و متولیان بویژه علما باید در این زمینه چاره اندیشی کنند.

وی نقش شورای اموزش و پرورش در برنامه ریزی منسجم و اصولی برای حل مشکلات آموزشی استان را مهم دانست و حواستار تقویت جایگاه آن شد.