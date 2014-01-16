نشست نقد و بررسی کتاب لشکر خوبان در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نقدو بررسی کتاب لشگر خوبان ظهر پنجشنبه با حضور سردار سالار آبنوش فرمانده صاحب الامر (عج) استان، معصومه سپهری نویسنده کتاب، محمدحسین شفیعی ها مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نادر نصیری مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران، طیب ملک پور مدیر کل کانون پرورش فکری استان ، محمدرضا صدیقی عضو شورای اسلامی شهر قزوین، معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه صاحب الامر (عج)، طاهره سیدی مدیر کل بانوان و امور خانواده استانداری، جواد کامور بخشایش و مسعود آتشگران منتقدان ادبی در سالن اجتماعات کتابخانه امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.



احمد دولتی سرپرست امور کتابخانه های استان قزوین در این نشست گفت: کتاب لشکر خوبان روایتگر وقایعی است که بر رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا در کشف مسیر حمله در عملیات‌های فتح المبین، مسلم بن عقیل و نصر گذشته ‌است، رزمندگانی که چشم و گوش لشکر ۳۱ عاشورا بودند، چرا که مسئولیت خطر کشف مناطق علملیاتی بر عهده آنان بود.



این مسئول بیان کرد: مقام معظم رهبری در یادداشتی بر این کتاب از نویسنده و راوی آن تقدیر کرده و فرموده‌اند: این نیز بخشی از آن تصویر عظیم و باشکوهی است که ما همواره آن را از دور دیده و تحسین کرده و بزرگ شمرده‌ایم بی‌آنکه از ریزه‌ کاری ها و نقش های معجز‌ه آسای تشکیل دهنده‌ی آن و رنگ آمیزی های بی‌نظیر جزء جزء آن، به درستی خبر داشته باشیم. این کتاب شرح این ریزه کاری های حیرت انگیز در بخشی از این تابلوی ماندگار و تاریخی است.



وی افزود: آنچه درباره‌ عملیات بدر و والفجر ۸ و کربلای ۵ و کربلای ۴ و بیت المقدس ۲ و ۳ در این کتاب آمده از بخشهای برجسته‌ آن است و مجاهدت ها در کوه های غرب؛ در ماووت و گرده‌ رش و قامیش دیگر آن بلندی های سخت، و نیز آنچه به یگانها و دستجات اطلاعات و غواص مربوط میشود و نیز بخشهای دیگری از آن در خور آن است که در شکل فیلم و رمان

عرضه شود.



کتاب "لشکر خوبان" خاطرات مهدی‌قلی رضایی به قلم معصومه سپهری است این نویسنده همچنین نگارش کتاب نورالدین پسر ایران را در کارنامه خود دارد.



در این نشست نوا نماهایی از دفاع مقدس و لشکر 31 عاشورا به فرماندهی شهید مهدی باکری پخش شد که خاطراتی ارزشمند از دوران هشت سال جنگ ایران و عراق را به تصویر می کشید.