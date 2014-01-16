مدیرکل جدید جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی ظهر پنجشنبه در این مراسم گفت: تقویت و نوسازی به ویژه تحول در زمینه منابع انسانی یک رویکرد اساسی در وزارت جهاد کشاورزی است.

محمد علی جوادی، خودکفایی، نهادینه کردن فرهنگ کار و نگاه علمی به این بخش را از دیگر برنامه های و اولویت های اساسی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و افزود: تحول و رونق بخش کشاورزی به عنوان یک زیرساخت مهم اقتصادی ضروری است.

جوادی از اضافه شدن بیش از 500 دستگاه کمباین و 10 هزار تراکتور به ظرفیت سخت افزاری این وزارتخانه خبرداد و اظهار داشت: آماده سازی کشت برای بیش از 550 هزار هکتار زمین در استان خوزستان از دیگر اقدامات اساسی وزارت جهاد کشاورزی طی ماههای اخیر است.

وی همچنین در خصوص یارانه شیر گفت: در گذشته سیستم پرداخت یارانه‌ها در این بخش به گونه‌ای دیگر بود اما اکنون این یارانه به صورت مستقیم در اختیار کارخانه قرار می‌گیرد تا شیر را با قیمت ارزان‌تری در اختیار مردم قرار دهد.

جوادی با اشاره به ظرفیت ها و توانمندی های بالقوه استان کهگیلویه وبویراحمد در بخش کشاورزی، گفت این استعدادها تاکنون شکوفا نشده است.

وی تصریح کرد: جایگاه رشد توسعه ای این استان با وجود همه این ظرفیت ها به هیچ وجه مناسب نیست.

سدهای کهگیویه و بویراحمد در بلاتکلیفی مانده اند

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده هم در این مراسم گفت: سدهای احداث شده در این استان هیچ منافعی برای کهگیلویه و بویراحمد ندارند.

حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری افزود: سدهایی همچون مارون و کوثر در خاک این استان احداث شده اند اما منافع آنها به دیگر استانها می رسد.

وی با اشاره به برنامه برای احداث سدی دیگر در پایین دست استان، اظهار داشت: اجازه احداث سد در پایین دست را نخواهیم داد و باید سد در بالا دست ساخته شود.

بزرگواری به بلاتکلیفی سدهای چم‌شیر و شیو و تنگ‌سرخ در این استان اشاره کرد و گفت: مسئولان حمایت اعتباری کافی از این سدها نمی کنند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین تحقیق و تفحص از بانک کشاورزی را یکی دیگر از برنامه‌های کمیسیون اعلام کرد و گفت: بر اساس تصمیم مجلس، مدیرعامل بانک کشاورزی باید به صورت مستقیم توسط وزیر جهاد کشاورزی معرفی و مشخص شود.

کمبود آب در بخش کشاورزی به رغم تولید 10درصد آب کشور

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: تخصیص کم آب از سدها یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی این استان است.

پژمان نیک اقبال افزود: این استان 10درصد آب کشور را در اختیار دارد اما کشاورزان و باغداران آن از کم آبی رنج می برند.

وی با انتقاد از عدم اتمام پروژه‌های سدسازی در کهگیلویه و بویراحمد گفت: این پروژه های به دلیل کمبود اعتبار معطل مانده اند.

ظرفیتهای استان در بخش کشاورزی شکوفا نشده اند

رئیس جدید جهاد کشاوری استان کهگیلویه و بویراحمد هم در این مراسم گفت: ظرفیتهای بی شمار این استان در بخش کشاورزی هنوز شکوفا نشده اند.

جعفر گوهرگانی افزود: اگر این ظرفیتهای از بالفعل شوند، بسیاری از مشکلات در زمینه اشتغال، معیشت، تولید و .. استان رفع خواهد شد.

وی همچنین از عمر کوتاه مدیریت در بخش کشاورزی انتقاد کرد و اظهار داشت: مدیریت در این بخش کمتر از دوره کشت چغندر قند است.

وی تصریح کرد: بی شک ثبات مدیریت در این بخش است که می تواند منجر به توسعه و پیشرفت بخش مهم و تاثیرگذار کشاورزی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از یعقوب موسوی مدیرکل سابق این نهاد تجلیل شد و جعفر گوهرگانی با حکم وزیر به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه منصوب گردید.