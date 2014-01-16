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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱

شکرنیا خواستار شد:

مظلومیت اصحاب رسانه در جامعه باید از بین برود/ ضرورت تربیت نیروهای معتقد و توانمند

مظلومیت اصحاب رسانه در جامعه باید از بین برود/ ضرورت تربیت نیروهای معتقد و توانمند

ارومیه – خبرگزاری مهر: مدیر کل صدای و سیمای آذربایجان غربی خواستار رفع مظلومیت اصحاب رسانه و مطبوعات و برنامه ریزی برای بهره گیری این قدرت مهم جهت مقابله با جنگ نرم دشمنان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شکرنیا ظهر پنجشنبه در همایش بسیج و رسانه با بیان اینکه امروز رسانه ها بعنوان یکی از قدرتهای اصلی در نظامهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جهان هستند، افزود: ولی این در حالی است که با وجود ضرورتهای موجود در کشور هنوز هم اصحاب رسانه در کشور مظلوم هستند.

وی رسانه ها را قلب سیستمهای اداری، سازمانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دنیا دانست و اظهار داشت: در ایران نیز بسیج رسانه باید قلب بسیج اقشار موجود بوده و با داشتن دید وسیع و قدرت تحلیل بالا بتوانند در مقابل جنگ نرم دشمنان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کنند.

وی موفق ترین سنگرها در مقابله با تهاجم فرهنگی غرب علیه کشور را رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب دانست و ادامه داد:  رسانه ها قدرت شکل دهی به افکاری عمومی جامعه را داشته که در این راستا باید نیروهای معتقد و توانمند نیز تربیت شده که بسیج رسانه میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی با اعلام اینکه باید توجه همه بسیجیان رسانه ای و همه اصحاب رسانه بسیجی وار عمل کنند، یادآور شد: دشمنان در پی تغییر باورهای مسلمانان هستند چرا که با تغییر باور، افکار و رفتار ملتی تغییر خواهد کرد و با تغییر رفتار ساختار نیز تغییر می‌کند.

معاون هماهنگ کننده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این همایش با اشاره به اینکه رسانه تثبیت کننده فرهنگ هر ملت و عامل تداوم آن است، اظهار داشت: انتظار مسئولان از اصحاب رسانه و خبرنگاران این است که به طور هنرمندانه و با صحت کامل خبر رسانی کنند تا اخبار تا عمق وجود مردم اثر گذارد.

وحیدی با اشاره به اینکه باید از اصحاب رسانه حمایت کنیم و در تقویت این قشر بکوشیم زیرا که موفقیت هر کشوری در گرو موفقیت رسانه آن ملت است، ادامه داد: فرهنگ هر ملتی اصل و پایه تداوم یک ملت است و جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از زیر ساخت‌های فرهنگ به شمار می‌آیند چه بسا با حمایت از رسانه می‌توانیم از پایداری فرهنگ خود حمایت کنیم.

کد مطلب 2215935

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