به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنج شنبه در همایش بزرگ تجلیل از خادمان حسینی از مدیریت و برنامه ریزی مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان در راستای حمایت و پشتیبانی از هیئات مذهبی و برگزاری برنامه های ایام محرم تقدیر و تشکر کرد.

وی گفت: برای اولین باراست که همایش تجلیل از خادمان حسینی با این کیفیت در لرستان برگزارمی شود که نشان از اهتمام و توجه ویژه متولیان امر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه فعالیت هئیت‌های مذهبی نباید تنها محدود به ماه‌های محرم و صفر باشد، افزود: هیئت‌های مذهبی ریشه‌دارترین تشکل مردمی هستند.

حجت الاسلام میرعمادی به ویژگیهای هیئات مذهبی اشاره کرد و بیان داشت: ولایت‌مداری و در خط ولایت بودن بارزترین ویژگی هیئت‌های مذهبی است.

وی کار مداحان، پیرغلامان، شعرای آئینی و فعالان هیئتهای مذهبی را بسیار ارزشمند خواند و افزود: هیئات مذهبی باید پرچم دار تبعیت از ولایت باشند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به اینکه هیئت مذهبی موفق است که یک روحانی و مبلغ داشته باشد تصریح کرد: هیئت های مذهبی باید درطول سال برنامه های مختلفی داشته باشند و برنامه هایشان فقط مختص به دهه محرم و تاعاسوا و عاشورا نشود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با تاکید بر اینکه ماندگاری و برکت در کار اعضای هیئات مذهبی در گرو بصیرت و اخلاص است، بیان داشت: مراسم ها و برنامه های مذهبی از سوی هیئات باید در شان اهل بیت برگزار شود چرا که ائمه اطهار مقام بسیار بالایی دارند.

وی همچنین بر ضرورت توجه به مسجد محوری در برنامه های هیئات مذهبی تاکید کرد و بیان داشت: باید از ظرفیت مساجد برای برگزاری مراسم های مختلف دینی و مذهبی استفاده شود.

حجت الاسلام میرعمادی افزود: با افزایش و ارتقاء محتوای برنامه های هیئات مذهبی و تداوم آن در طول سال می توان در مسیر رشد فکری و مذهبی آحاد مردم جامعه حرکت کرد.