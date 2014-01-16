آموزش و پرورش قزوین کمبود نیروی آموزشی دارد/ 18 میلیارد تومان بدهی معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، سالار قاسمی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: بازبینی در وظایف آموزش و پرورش از ضرورت هایی است که باید با مصوبات شورا به اهداف بهتری دست یابیم.



وی افزود: شاید از جایگاه شورای آموزش و پرورش آن گونه که باید استفاده مطلوب نکرده ایم و این شورا می تواند حتی به کار ما در آموزش و پرورش نظارت کند و راهکار ارائه دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: 22 وظیفه برای شورا تعریف شده که با تشکیل کارگروه می توان به موارد بیشتری توجه کرد و خروجی بهتری داشت.



وی تشکیل شورای شهرستانها را هم ضروری خواند و گفت: باید بتوانیم از نتایج شورای شهرستانها در استان برای تصمیم گیری و تصمیم سازی بهره ببریم.



این مسئول یادآورشد: امیدواریم بتوانیم شناسنامه آموزش و پرورش استان در 100 سال اخیر را استخراج و دورنمای آینده را نیز ترسیم کنیم و سپس به امور دیگر بپردازیم.



قاسمی تصریح کرد: برای کیفی سازی امور با تعریف برنامه های مدونی در هشت بندبرای ارتقاء رهبری و مدیریت، کیفیت منابع انسانی،توسعه عدالت آموزشی، برنامه های آموزشی و پرورشی، بالابردن سطح معیشتی و رفاهی معلمان، امور تحقیقاتی و پژوهشی و ارتقاء ارزیابی و تربیت بدنی اقدام خواهیم کرد.



8934 ساعت آموزشی بدون استفاده / 1323 نفر کمبود نیرو



وی افزود: در حال حاضر هشت هزار و 934 ساعت در قزوین قابل استفاده نیست و 100 مدرسه با یک تا چهار نفر دانش آموزان دایر است که باید بازنگری شود.



قاسمی تراکم دانش آموزی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و گفت: در ابتدایی تراکم دانش آموزان 25 نفر، راهنمایی 24 نفر، متوسطه دوم 27 نفر و فنی حرفه ای 20 نفر است که در سال آینده شش هزار و 65 نفر به جمعیت لازم التعلیم اضافه خواهد شد که 220 کلاس می شود.

این مسئول بیان کرد: در سال آینده پنج هزار و 280 ساعت آموزشی کمبود داریم که با بازنشسته شدن 217 نفر تا سال 94 ورودی و جذب معلم هم نخواهیم داشت که در این راستا با یک هزار و 323 نفر کمبود نیرو مواجه خواهیم شد.



18 میلیارد تومان بدهی به معلمان



مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اظهارداشت: میزان بدهی معلمان استان در سال گذشته بیش از 91 میلیارد تومان است که باید 32 هزار ساعت حق التدریس هم پرداخت شود.



قاسمی گفت: در سال 89 اعتبار سایر فصول 50 میلیارد تومان بود که این ر قم در سال های 90 و 91 به 54 میلیارد تومان رسید که تاکنون حدود یک چهارم آن معادل 14 میلیارد تومان پرداخت شده است که برای نوسازی مدارس فرسوده در دو سال آینده به 189 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.



کاهش مدارس غیردولتی در استان



این مسئول گفت: مدارس غیردولتی در سالهای گذشته 28 مورد بود که امسال این تعداد به 24 مورد کاهش یافته که برای توسعه این مدارس باید فکری کرد.



وی بیان کرد: مدارس هیئت امنایی هم از 21 مورد به 10 مورد کاهش یافته که نیازمند تدبیر و برنامه ریزی است.



مدیرکل آموزش و پرورش استان تصریح کرد: جایگاه شورای استان در میان 32 استان در رده 19 قرار دارد که مناسب نیست و باید ارتقاء یابد که این کار نیازمند تلاش بیشتر است.



قاسمی با طرح 10 مشکل اساسی آموزش و پرورش استان خواستار استفاده از اعتبارات ملی برای نوسازی مجموعه بزرگ اردوگاهی یانس آباد، کمک به احداث مجتمع رفاهی و درمانگاه فرهنگیان، توسعه فضاهای آموزشی و احداث ساختمان داری، سالن اجتماعات اداره، و دانشگاه فرهنگیان شد.

یوسف خلیلی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین هم در این جلسه گفت: در سال گذشته 22 میلیارد تومان توسط خیرین استان برای ساخت مدرسه هدیه شد که سال آینده این میزان به 27 میلیارد تومان خواهد رسید.

وی افزود: یکی از خیرین کشور برای اهداء بیش از هفت میلیارد تومان برای ساخت مدرسه اعلام آمادگی کرده که امیدواریم مساعدت لازم برای حضور و مشارکت این خیر قطعه زمینی که در خیابان طالقانی به مساحت هفت هزارمترمربع شناسایی شده در اختیار قرار گیرد تا چند مدرسه ساخته شود.

خلیلی تصریح کرد: جذب خیرین کمی دشوار است اما باید انگیزه لازم برای تداوم حضور خیرین مدرسه ساز را در استان فراهم کنیم که این کار نیازمند همکاری همه دستاگاههای اجرایی و استاندار محترم است.



رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین یادآورشد: در شهرستان البرز با کمبوذ فضای آموزشی مواجهیم که ساخت مدرسه توسط خیرین در این منطقه باید در اولویت قرار گیرد.