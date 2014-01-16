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۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۵۹

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مقام شهدای شلمچه ادای احترام کرد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مقام شهدای شلمچه ادای احترام کرد

خرمشهر – خبرگزاری مهر: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با حضور در مشهد شهدای شلمچه به ارواح طیبه شهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان در این آیین ضمن قرائت فاتحه و نثار صلوات بر روح پاک شهدای هشت سال دفاع مقدس از آنان به عنوان نماد رشادت، سربلندی و سند افتخار ملت ایران اسلامی نام برد.
 
وی با بیان اینکه نکوداشت یاد و خاطره شهدا این ستارگان آسمان ایثار و شهادت و فداکاری وظیفه همگان است گفت: حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس رسالتی بس خطیر بر دوش مردم به ویژه مسوولان، فرهیختگان و هنرمندان است.
 
وی از انتقال ارزشهای اسلامی و معرفی فرهنگ شهادت و ایثار و شهامت به نسلهای آینده به عنوان یک وظیفه همگانی نام برد و افزود: شهدا شمع محفل بشریتند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان سفر به شهرهای خرمشهر و آبادان از مناطق مرزی این دو شهر، اراضی پاکسازی شده از لوث مین و همچنین وجود گلوله های عمل نکرده بازدید کرد.

کد مطلب 2215958

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