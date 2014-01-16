وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به مقام شهدای شلمچه ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار دکتر حسین دهقان در این آیین ضمن قرائت فاتحه و نثار صلوات بر روح پاک شهدای هشت سال دفاع مقدس از آنان به عنوان نماد رشادت، سربلندی و سند افتخار ملت ایران اسلامی نام برد.

وی با بیان اینکه نکوداشت یاد و خاطره شهدا این ستارگان آسمان ایثار و شهادت و فداکاری وظیفه همگان است گفت: حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس رسالتی بس خطیر بر دوش مردم به ویژه مسوولان، فرهیختگان و هنرمندان است.

وی از انتقال ارزشهای اسلامی و معرفی فرهنگ شهادت و ایثار و شهامت به نسلهای آینده به عنوان یک وظیفه همگانی نام برد و افزود: شهدا شمع محفل بشریتند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جریان سفر به شهرهای خرمشهر و آبادان از مناطق مرزی این دو شهر، اراضی پاکسازی شده از لوث مین و همچنین وجود گلوله های عمل نکرده بازدید کرد.