تيم واليبال نشسته ثامن الحجج(ع) سبزوار روانكاران گنبد را با شكست بدرقه كرد

هادي رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: تيم ثامن الحجج(ع) امروز توانست در يك مسابقه خوب و پاياپاي ميهمانش روانكاران گنبد را با شكست بدرقه كند.

وي افزود: اين مسابقه همان طور كه از قبل هم قابل پيش بيني بود به نفع تيم ثامن الحجج(ع) پايان يافت اما تيم حريف هم دست و پا بسته نبود و بازيكنان اين تيم پا به پاي بازيكنان ما بازي مي كردند تا اينكه ما در نهايت توانستيم قدرت تيم مان را بر اين تيم تحميل كنيم و بازي را با نتيجه سه بر صفر به نفع خودمان به پايان برسانيم.

رضايي همچنين ضمن تشكر از حمايت هاي مردم خوب و خونگرم سبزوار گفت: امروز هم، مردم و طرفداران خوب تيم ما را همچون همه بازي هايي كه داشتيم حمايت كردند.

وي با اشاره به بازي آينده تيمش در مقابل تيم گچساران اظهار كرد: تيم نفت و گاز گچساران تيم بسيار خوبي است كه ما از هم اكنون خودمان را براي رودر رويي با آنها آماده خواهيم كرد.

مسابقه تيم هاي ثامن الحجج(ع) سبزوار و روانكاران گنبد در چارچوب رقابت هاي ليگ برتر واليبال نشسته كشور عصر امروز در سالن سربدران سبزوار برگزار شد كه در نهايت اين مسابقه با نتيجه سه بر صفر به نفع تيم ميزبان پايان يافت تا ثامن الحجج(ع) با كسب 21 امتياز از مجموع بازي هايشان همچنان تيم بدون شكست ليگ برتر واليبال نشسته كشور لقب گرفته و يك گام ديگر به سمت قهرماني بردارد.

ثامن الحجج(ع) در سه ست پياپي و با نتيجه 25-23، 25-22 و 25-15 روانكاران گنبد را شكست داد.