به گزارش خبرنگار مهر ، محمد آقاجانزاده ظهر پنجشنبه در همایش" مدیریت روان آب های سطحی، روش های نوین " که در سالن اجتماعات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر رشت برگزار شد، افزود: زندگی مردم در هنگام وقوع بحران هایی از قبیل ریزش باران و غیره نباید دچار مشکلات اجتماعی شود بلکه باید حالت عادی داشته باشد.

وی اظهارداشت: میزان بارندگی و میزان آب های زیر زمینی در شهر رشت و استان گیلان به دلیل احداث ساختمان های چند طبقه با سقف های شیروانی که آب را به زمین انتقال می دهد زیاد است.

معاون عمرانی استاندار گیلان گفت: علاوه بر شهر رشت در شهرهای لاهیجان، لنگرود و آستانه اشرفیه نیز مشکل روان آب های سطحی وجود دارد که طرح ها و برنامه هایی برای رفع مشکل آبگرفتگی این شهر ها در حال اقدام است.

وی در ادامه فراهم کردن زیر ساخت های مناسب در شهر و رفع مشکل روان آب های سطحی را از قبیل حقوق شهروندی عنوان کرد که شوراها، شهرداری ها و سایر دستگاه های متولی باید با تعامل و همدلی برای ایجاد رفاه شهروندی و رفع مشکلات تلاش کنند.

آقاجانزاده تاکید کرد: شناسایی زیرساخت های شهری مهم است متاسفانه زیر ساخت های شهر رشت نامنظم است و به طور دقیق مشخص نیست که لوله های آب، گاز و غیره در کجا قرار دارند.

وی گفت: شورا و شهرداری باید برای رفع مشکل روان آب های سطحی ورود جدی تری داشته باشند، شوراها و شهرداری ها باید با تعامل و همدلی مشکل روان آب های سطحی را رفع کنند.

معاون عمرانی استاندار گیلان همراهی و همدلی مردم را نیز در رفع مشکل روان آب های سطحی مهم عنوان کرد.

وی تصریح کرد: شغل شهردار عمرانی است، سیاسی نیست و شهردار برای رفع مشکلات و آبادانی شهر باید بتواند با سایر مسئولان استان تعامل خوبی داشته باشد.

به گزارش مهر، همایش " مدیریت روان آب های سطحی، روش های نوین " از سوی شهرداری رشت و به منظور ارائه راهکارهای جدید و متعدد برای رفع مشکل روان آب های سطحی برگزار شد.