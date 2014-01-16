اشکانی چهار فرنگی کار اردبیلی را به اردوی تیم ملی دعوت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی گرمرودی بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هیئت کشتی استان اردبیل افزود: حامد بیابانی در وزن 54 کیلوگرم، حمید عالی زاده در وزن 58 کیلوگرم، هاشم محمودی در وزن 63 کیلوگرم و یوسف اعظمی در وزن 69 کیلوگرم فرنگی کاران در اردوی تیم ملی نوجوانان خواهند بود.

وی با بیان اینکه این اردو به مدت 12روز در محل خانه کشتی تهران برگزار می شود، یادآور شد: هئیت کشتی استان تمام تلاش خود را در راستای حفظ آمادگی کشتی گیران جهت حضور در اردوهای تیم ملی بکار بسته است.

رئیس هئیت کشتی استان با اشاره به رشد کشتی اردبیل طی سال های اخیر اضافه کرد: با برنامه ریزی های مناسبی که صورت گرفته کشتی استان به روزهای طلایی خود نزدیک خواهد شد.

وی ادامه داد: این هئیت برنامه های تقویتی و حمایتی خود را در رده های سنی پایه ادامه می دهد و در آینده نزدیک شاهد ظهور قهرمانان ارزنده ای از استان در هر دو رشته فرنگی و آزاد خواهیم بود.

علی اشکانی سرمربی اردبیلی کشتی فرنگی نوجوانان جهان دارنده سه مدال طلا و یک مدال نقره قهرمانی آسیا و یک مدال نقره قهرمانی جهان در دسته‌های ۵۸ و ۶۰ کیلو است.

وی در در دو المپیک ۲۰۰۰ سیدنی و ۲۰۰۴ آتن حاضر بود و در المپیک سیدنی با سه برد و یک باخت به مقام پنجم و در المپیک آتن با دو باخت و یک برد به مقام یازدهم رسید.

اشکانی پس از مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن از طرف شورای فنی کشتی فرنگی به سمت مدیر فنی تیم های ملی ایران برگزیده شد و سپس در اول دی ماه جاری به عنوان سرمربی تیم کشتی فرنگی نوجوانان منصوب گردید.